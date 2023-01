Ilka Štuhec: sanjska vrnitev hitre Štajerke

Sanjska sezona vrnitve naše vodilne alpske smučarke v hitrih disciplinah se nadaljuje. Ilka Štuhec se je namreč vnovič, zdaj že drugič v tej zimi, uvrstila na stopničke, tokrat je bila na olimpijski progi v Cortini d'Ampezzo od nje hitrejša le domača junakinja Sofia Goggia. Slednja je v sezoni uprizorila še bolj bleščeče predstave od Mariborčanke, toda tej je lahko v ponos, da se je tako uspešno vrnila med elito ženskega smuka. Tretja je bila Nemka Kira Weidle.

Okrevala zelo hitro

Proga Tofana je v tekmovalnem svetu smučark posebej cenjena. Ohranja nešteto zgodb iz pisane preteklosti, nekatere so prav lepe tudi iz slovenskega zornega kota. In zdaj je pred nami spet novo poglavje, tokrat v izvedbi 32-letne Štajerke. Dvakratna svetovna prvakinja se je v zadnjih treh letih spopadala s številnimi zdravstvenimi težavami in nato zahtevno vrnitvijo med najboljše, ki pa jo je zdaj uresničila. V tej poolimpijski zimi spet niza vrhunske uvrstitve in tako ji niti padec pred enim tednom ni strl nadaljevanja sezone. Po zvinu gležnja je okrevala zelo hitro, včeraj je z vrhunskim smučanjem ugnala številne ugledne tekmice. V sončnem vremenu, kjer so sicer oblaki prinesli težave z vidljivostjo, je potrdila raven vrhunske pripravljenosti za to sezono ter napovedala veliko predstavo tudi za današnjo smukaško preizkušnjo, ki se bo začela ob 10. uri.

»Za tokratni vrhunski rezultat menim, da je bilo odlično predvsem to, da sem bila zelo sproščena. Ne glede na to, kaj se je dogajalo z gležnjem in potem s treningoma, ki nista bila ravno super, sem vseeno nato skupaj sestavila zadeve, saj vem, kaj znam in kako to potegniti iz sebe. To sem tokrat tudi storila,« je bila navdušena s svojo predstavo. »Seveda sem zadovoljna z drugim mestom, to je vrhunski rezultat. Trinajst stotink zaostanka? Povsem vseeno je, ali je ena stotinka, ali jih je 13, ali jih je ogromno. Vem, kje sem izgubila čas, kje sem pustila dosti več kot 13 stotink. Se veselim, da je v soboto še ena priložnost,« je Štuhčeva napovedala napad na novo vrhunsko uvrstitev.

Diši iz loncev

Cortini d'Ampezzo, ki bo ob 70-letnici zimskih olimpijskih iger v tem kraju, februarja 2026, vnovič priredila ta največji festival športnih panog na snegu in ledu, pač pripada posebna zgodba. V naši zahodni soseščini je precej lepših in razkošnejših smučišč, toda ime Cortina vleče. Podobno kot Kitzbühel pri Avstrijcih, pa četudi je na Predarlskem, Tirolskem, Solnograškem ali pri naših bližnjih koroških in štajerskih sosedih kopica čudovitih gorskih verig s smučino, ob kateri bi navadni smrtnik od veselja kot Kekec kar zavriskal.

In ne nazadnje so tudi tekmovalke v teh dneh tiste, ki prav rade pridejo na to postajo sezone svetovnega pokala. O naravnih lepotah ni dvomov, o živahnem utripu v omenjenem sprehajalnem delu prav tako. Iz loncev in pečic italijanskih kuharskih mojstrov diši, da je kaj, niti zdaj Ilka Štuhec niti v preteklosti Tina Maze, tukaj vnovič kot strokovna sodelavka Eurosporta, ne skrivata, kako ljubo jima je to prizorišče. Če jima dodamo še Alenko Dovžan, dobimo seznam edinih slovenskih zmagovalk doslej na tekmah v Cortini d'Ampezzo.