Ilka Štuhec: Do naslednjih OI ne bom vztrajala

Ilka Štuhec naj bi svojo zadnjo olimpijsko tekmo opravila v torek, ko bo šla na startu smuka na progi Skala v Yanqingu v želji po presenečenju. Nastop dvakratne svetovne prvakinje v smuku je zaradi težav s kolenom in hrbtom dolgo visel v zraku. Po odpovedi superveleslaloma se ji je uspelo pripraviti za torkovo tekmo, ne pa tudi za kombinacijo. Na smuku, ki se bo začel v torek ob četrti uri zjutraj po slovenskem času, bo nastopila tudi druga slovenska predstavnica Maruša Ferk Saioni, ki namerava nastopiti tudi na četrtkovi alpski kombinaciji. Ferk Saioni je bila na današnjem treningu na 25. mestu, Štuheceva pa 30.

Shiffrinova si želi olimpijski nastop v smuku Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu v obeh svojih paradnih tehničnih disciplinah odstopila in presenetljivo ostala brez medalj, je napovedala nastop tudi na smukaški preizkušnji, če ne bo v zadnjem trenutku prišlo do kakšne spremembe. Na današnjem zadnjem treningu je sicer dosegla 17. čas. Kot je povedala po treningu, trenerji lahko vselej rečejo, da morda ni vredno in si je bolje vzeti dan počitka in ob tem dodala: »Lepo bi bilo tekmovati, a na olimpijske igre ponavadi res ne greš le za to, da bi ti bilo lepo.«

»Jutri bom nastopila, čeprav se je zame tekma zdela še nekaj dni nazaj vprašljiva zaradi hrbta. Ni bilo stvari, ki je ne bi delali tu, da bi bilo boljše. Danes še ni bilo povsem, pomembno je, da bo jutri,« je za radio Slovenija povedala 31-letna Štuhčeva. Potrdila je, da na naslednjih OI v Italiji ne namerava nastopiti. »Do Cortine d'Ampezzo ne bom vztrajala.« V kitajsko prestolnico je prišla z velikim ciljem in ogromnim bremenom. »To ni prineslo čisto nič dobrega. Brez pomena je bilo to ... Sposobna sem marsičesa. Možna so presenečenja, kot smo že videli na teh OI.«

Izpustila je dvoje olimpijskih iger

Zaradi zdravstvenih težav je morala izpustiti dvoje olimpijskih iger, v Sočiju pred osmimi leti tudi ni bila zdrava, a je smuk končala na 10. mestu. Na svojih tretjih OI je opravila resno le en trening. »Zaradi sneženja je bila proga drugačna danes. Morali so odstraniti sneg, prevoziti progo s teptalcem in smuk je sedaj bolj enostaven, mehkeje je. Ponekod je sicer še ledeno, smukaško in nemirno,« je še dodala Štuhčeva.