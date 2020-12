Ilka nasmejana: že na prvi tekmi tik pod odrom

V Val Gardeni zmaga Kildeja

Dolgo je čakala slovenska smukaška kraljicana svojo prvo tekmo v tej sezoni. V Val d'Iserju, kjer je prejšnji teden z veliko zmago presenetil Martin Čater , je poskrbela za nov slovenski uspeh, saj je v smuku osvojila četrto mesto.Tekmo, kjer je šokiral hud padec Avstrijke, je dobila Švicarka. Na drugo mesto se je zavihtela Italijanka, ki je za najhitrejšo zaostala zgolj 11 stotink sekunde. Mariborčanko je s tretjega mesta izrinila Američankaz 20 stotinkami zaostanka. Štuhčeva je za Suterjevo zaostala za 65 stotink sekunde.Na tekmi je nastopila tudi, ki je s startno številko 52 zasedla 28. mesto (+2,44). Za Gorenjko, ki v tej sezoni ni več dobila mesta v slovenski reprezentanci in se je zato prisiljena pripravljati v lastni ekipi, so to prve smukaške točke v svetovnem pokalu v treh letih in devetih mesecih.Moški so se danes pomerili v superveleslalomu v Val Gardeni. Zmagal je Norvežan, dobitnik velikega globusa v prejšnji zimi, na stopničke sta se uvrstila še Švicar(0,12) in še en Norvežan(0,21).Med Slovenci je najviše končalna 19. mestu (1,46), med dobitnike točk se je vpisal tudi Čater na 30. mestu (1,92).insta ostala zunaj trideseterice.Jutri bo na sporedu smuk na sloviti progi Saslog, ki bo prava preizkušnja za smukaške mojstre. Čater bo nastopil v majici vodilnega smukača.