Iličiću se spet smeji, Oblak miril strasti

Kaj lahko bi tako Josip Iličić kot Duvan Zapata v letošnji sezoni nosila dresa milanskih velikanov. Povezovali so ju z Interjem oziroma AC Milanom, a Kolumbijec in Slovenec še naprej razveseljujeta navijače Atalante, ki so v soboto proslavili ligaško zmago pri povratniku v prvoligaško konkurenco Salernitani. Iličić je vstopil na začetku drugega polčasa, ko je zamenjal ruskega tekmeca iz kvalifikacij za SP 2022 Alekseja Mirančuka. S soigralci je najprej preživel nekaj nevarnih napadov domačih, zatresla se je tudi vratnica, nato pa sta v 77. minuti udarila amigota: Iličić je našel Zapato, ta mu je podajo vrnil, Kranjčan pa se je mojstrsko otresel svojega čuvaja ter pred vrati zaposlil Kolumbijca, ki je s strelom po tleh premagal Vida Belca. »Nekateri nocoj niso imeli veliko energije po tekmi lige prvakov. A ekipa je s psihološkega vidika izjemna, imeli smo sicer tudi nekaj sreče, trpeli smo, a nismo se vdali in na koncu slavili,« je bil zadovoljen trener Gian Piero Gasperini. »To je za nas specifična sezona. Ta ekipa ima veliko v glavi, ne samo v nogah. Dobro deluje in to me veseli, gremo naprej, tekmo za tekmo.« V tokratnem četrtem kolu serie A je osupnila zmaga prvaka Interja nad Bologno s kar 6:1. Ekipa Samirja Handanovića, ki je edini gol prejel pri izidu 6:0 v 86. minuti, je neusmiljeno polnila mrežo varovancev Siniše Mihajlovića od šeste minute naprej, ko je podajo novinca Denzela Dumfriesa izkoristil Lautaro Martinez. Še en novinec Edin Džeko je zadel dvakrat. Tri žoge je v mrežo Empolija s Petrom Stojanovićem v prvi postavi pospravila Sampdoria. Visoka napetost na Wandi Na tekmi v Madridu sta mreži mirovali, a iskre so na stadionu Wanda Metropolitano kljub pomanjkanju zadetkov letele na vse strani. Atleticu še tretjič v tej sezoni ni uspelo zmagati pred domačimi navijači in je brez golov tako kot v ligi prvakov proti Portu remiziral z Athletic Bilbaom. V glavni vlogi tokrat ni bil Jan Oblak, ki je ostal brez resnejšega dela, pa tudi ne povratnik v rdeče-beli dres Antoine Griezmann, ki je tokrat lahko slišal več aplavzov kot žvižgov vročekrvnih navijačev. Žal je »blestel« sodnik Jesus Gil Manzano, ki je opomine delil kot po tekočem traku, izključil je tudi Joaa Felixa. »Rekel sem mu, naj bo miren, on pa mi je odvrnil, da mu nimam kaj govoriti, ker je že miren,« je delček pogovora z delivcem pravice razkril trener madridskih rdeče-belih Diego Simeone. Felix je bil izključen zaradi ugovarjanja – sodniku je celo dejal, da je »nor«, zaradi česar bi lahko v najslabšem primeru izpustil kar 12 tekem. »Ko imaš vročo glavo, ne moreš govoriti trezno. S sodnikom sploh ne moreš govoriti, ni normalno, da dobimo po 15 kartonov za vsako besedo. Bolje je, da molčim, ne želim težav,« je dejal Atleticov branilec Stefan Savić, ki je s soigralci takoj po tekmi obkolil Manzana. Ta je po dolgi podaji Oblaka po njihovem mnenju prehitro zapiskal za konec dvoboja. Bochumu je Bayern zabil kar sedem golov na Allianz Areni za najvišji poraz nekdanjega kluba Aleksandra Knavsa in Zlatka Dedića v bundesligaški zgodovini. »Želimo udejanjiti filozofijo našega trenerja. Tokrat je bilo res zabavno, seveda to ne velja za Bochum, kar malce žal mi jih je,« je po tekmi s klubom svojega otroštva dejal vezist Leon Goretzka. Trenerju Julianu Nagelsmannu se vedno bolj smeji, Robert Lewandowski je za nameček zadel že na 13. zaporedni domači tekmi. Veliko slabše se godi Nagelsmannovemu bivšemu klubu Leipzigu, po visokih porazih z Bayernom (1:4) in Manchester Cityjem (3:6) ostajajo pri le eni zmagi v prvenstvu, Kevin Kampl je s soigralci tokrat remiziral v Kölnu. Jan Krstovski

