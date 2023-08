Iličić odločil dramo v Ljudskem vrtu

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Ljudskem vrt po podaljšku premagali Differdange iz Luksemburga s 4:3 (1:2). Ker se je prva tekma končala z izidom 1:1, so se Štajerci prebili v 3. krog.

Čeprav je Maribor po Transfermarktu skoraj desetkrat bolj vredna ekipa od luksemburške in čeprav je veljal za velikega favorita za napredovanje, pa je moral za 3. krog odigrati 120 minut povratne tekme. Mariborčani so bili na tekmi že v težkem položaju, saj so zaostajali z 1:3, a se rešili v podaljšek, ob koncu tega pa je Josip Iličić z bele pike Mariboru priigral zmago za obračun s Fenerbahčejem Mihe Zajca v 3. krogu kvalifikacij.

Na koncu je odločal podaljšek, v katerem ni bilo veliko dogajanja, ampak v 120. minuti so domači prišli do najstrožje kazni, potem ko je sodnik nasedel Xhiulanu Skuki, ki je padel v kazenskem prostoru. Z bele pike je bil zanesljiv Iličić za nadaljevanje evropske poti.