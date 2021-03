Iličić brez možnosti proti belemu baletu

Nogometaši Real Madrida in Manchester Cityja so naslednji četrtfinalisti evropske lige prvakov. Španci so na povratni tekmi premagali Atalanto Josipa Iličića s 3:1 in napredovali s skupnim izidom 4:1, Angleži pa so bili boljši v seštevku dveh tekem od Borussie iz Mönchengladbacha s 4:0.



Trinajstkratni evropski klubski prvaki so nadgradili zmago z 1:0 iz Bergama z zadetki Kerima Benzemaja v 34. minuti, Sergia Ramosa z bele točke v 60. minuti in Marca Asensia (85.). Slovenski reprezentant Josip Iličić je v igro vstopil v 57. minuti. Častni zadetek za Italijane je dosegel Luis Muriel (83.).



Podobno suvereno se je med osem najboljših uvrstila tudi vodilna ekipa angleškega prvenstva. Manchester City je po zmagi 2:0 v Nemčiji vprašanje zmagovalca rešil v uvodnih dvajsetih minutah. Kevin De Bruyne je zadel v 12. minuti, Ilkay Gündogan pa v 18.

Oblak bo lovil zaostanek

Zadnje dva udeleženca četrtfinala bosta znana po sredinih obračunih med Bayernom iz Münchna in Laziom ter Chelseajem in Atleticom iz Madrida. Bavarci so prvo tekmo v Rimu dobili s 4:1, slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak pa bo skušal izničiti zaostanek s prve tekme, ki so jo Londončani v španski prestolnici dobili z 1:0.



Prejšnji teden so se v četrtfinale prebili Porto, ki je izločil Juventus, Borussia Dortmund, ki je ustavila Sevillo, Paris St. Germain, ki je bil boljši od Barcelone, in Liverpool, ki je izločil Leipzig Kevina Kampla.



Žreb četrtfinalnih parov bo v petek ob 12. uri na sedežu Evropske nogometne zveze v švicarskem Nyonu. Prve tekme bodo 6. in 7. aprila, povratne pa 13. in 14. aprila. Polfinalne bo nato 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa 29. maja v Istanbulu.

