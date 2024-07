Igre pod streho, znana imena za finale v Splitu

Zaključila se je premierna izvedba Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji. Igre so se pred 27 leti začele kot lokalni športni turnir, danes pa so prerasle v največji dogodek za mlade rekreativne športnike v Evropi. Organizatorji so od pričetka delovanja brezplačno zabavo pripravili že za več kot dva milijona in sedemsto tisoč otrok.

Otroci so od majske otvoritve brezplačno sodelovali v desetih športnih kategorijah – v malem nogometu, ulični košarki, odbojki, odbojki na mivki, rokometu, tenisu, namiznem tenisu, šahu, atletiki in v igri med dvema ognjema. Poleg športnih dejavnosti so za mlade organizirali tudi izobraževalne aktivnosti, pripravili so projekt Bodi del igre – Skrbimo za planet, katerega cilj je razvoj ekološke zavesti pri otrocih in mladih. Telemachov dan športa pa poseben pomen namenja spodbujanju vključenosti skozi športna tekmovanja.

Otroci so se pomerili v desetih disciplinah. FOTO: Karlo Šutalo

Hvala Čeferinu, Golobu, Hanu, Jankoviću in Petriču

Plazma Športne igre mladih so letos obsegale 90 dogodkov v 50 krajih po celi Sloveniji. »S prvo sezono iger v Sloveniji smo zelo zadovoljni, seveda imamo še več segmentov, ki jih moramo dvigniti na raven standardov iger v drugih državah, najbolj pa nas veseli odličen odziv in sprejem našega projekta pri slovenskih otrokih. Najprej se moram zahvaliti gospodu Aleksandru Čeferinu, našemu najaktivnejšemu ambasadorju in največjemu razlogu, da je Slovenija postala članica družine Plazma športnih iger mladih. Njegov prispevek k celotnemu razvoju iger je nekaj, za kar sem mu neizmerno hvaležen in Slovenija je lahko ponosna, da ima takega človeka na čelu ene največjih svetovnih organizacij. Vedno rad poudarim, da ga imam za najboljšega človeka na svetu, ker je ne glede na funkcijo ohranil občutljivost za družbo in vedno, ne glede na okoliščine, ostal zvest svojim načelom,« je komentiral projekt Zdravko Marić, predsednik Plazma Športnih iger mladih.

Majske otvoritve športnih iger mladih v Ljubljani so se udeležili tudi (z leve) Aleksander Čeferin, ljubljanski župan Zoran Janković in premier Robert Golob. FOTO: Voranc Vogel

»Zahvaljujem se tudi Vladi Republike Slovenije na čelu z gospodom Robertom Golobom, ki je takoj prepoznala in podprla koncept iger ter pomen promocije športa in zdravega načina življenja med otroki in mladimi, njegova podpora je za nas izjemno pomembna. Omeniti moram tudi gospoda Matjaža Hana, našega resornega ministra, ki se je izkazal za izjemno operativnega. Zahvala gre tudi gospodu Zoranu Jankoviču, županu Mestne občine Ljubljana, ki je tudi gostila otvoritveno slovesnost,. Z gospodom Jankovićem se poznava že vrsto let in on je bil že od prvega dne odprt za sodelovanje. Zagotovil nam je potrebne resurse in brez njegove pomoči nam ne bi uspelo.

Najlepša hvala našima zvestima sponzorjema Coca-Coli in Plazmi, ki nas že vrsto let podpirata v vseh državah, tudi našima sponzorjema v Sloveniji, Telemachu in Arenasportu, posebna zahvala pa gospodu Stojanu Petriču in podjetju Kolektor. Seveda pa smo izjemno hvaležni tudi vsem drugim mestom v Sloveniji, ki so nas podprla že v prvem letu. Največja zahvala gre kot vedno otrokom, zaradi katerih igre obstajajo in za katere vsa ta leta vlagamo toliko truda v organizacijo iger,« je sklenil Marić.

Eden od ambasadorjev iger je predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. FOTO: Karlo Šutalo

816 mladih športnikov in športnic se bo pomerilo na regijskem tekmovanju.

Skoraj 35 tisoč otrok

Tekmovanj se je do zaključka iger udeležilo skoraj 35 tisoč otrok in čeprav rezultati niso bili ključnega pomena, osrednjo vlogo je namreč igralo razvijanje zavesti o pomenu športa in rekreacije za zdravo življenje ter ustvarjanje novih prijateljstev, se je okoli 200 slovenskih otrok, zmagovalcev disciplin, uvrstilo v regijski finale. Finale bo med 19. in 24. avgustom v Splitu, kjer bodo poleg slovenskih sodelovali še otroci iz Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Na regijskem tekmovanju se bo pomerilo 816 športnikov in športnic. Za regijski finale v Splitu bodo Trg republike, znan kot Prokurative, preobrazili v športno prizorišče. Tam se bodo otroci pomerili z ambasadorji iger, med katere spadajo znana imena iz športne in politične sfer, kot so nogometaš Real Madrida Luka Modrić, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, komisar Evropske unije za proračun in upravo Johannes Hahn ter drugi.

Takole so se merili najboljši šprinterji. FOTO: Karlo Šutalo

Akterji se bodo v Splitu pomerili z ambasadorji iger, tudi nogometnim asom Luko Modrićem ter predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom.

Znani udeleženci finala v Splitu

V Splitu bodo na tekmovanju v malem nogometu igrali nogometaši NK Krka, NK Škofja Loka in nogometašice NK Aluminij. V odbojki bodo nastopili dečki kluba Korvolley Mislinja in dekleta odbojkarskega kluba iz Prevalj, v odbojki na mivki pa bosta tekmovala dva para dečkov, Valentin Predan in Peter Bregar ter Lan Trpinc in Tilen Urbančič, in dva para deklet, Pia Pintar in Žana Horvat ter Hana Bakan in Hana Strle. Fantje Rokometnega kluba Jeruzalem Ormož in dekleta iz RK Bluemarine Hrpelje Kozina bodo nastopili v rokometu. V namiznem tenisu se bodo tekmovanja udeležili Tai Bač, Žiga Abraham, Aleks Koren in Aleks Koželj ter Klara Rahotin Pavič, Pia Kundih, Neža Gazvoda in Neja Gazvoda.

Tekmovali bodo tudi atleti Žan Korenič, Jakob Grilc, Enej Požes Roš, Lovro Mužan Vidic, Miha Štremfelj in Svit Simončič ter atletinje Maša Kovačič, Valentina Petrovič, Elena Jeftić, Ninel Polimac, Lili Drofelnik, Nadja Bernik. Na sporedu je tekmovanje šahistov, na katerem bodo igrali David Krstić, Aleksej Rus, Leo Glavač in Kajetan Vaupot, ter šahistk, kjer se bodo pomerile Zarja Gomboši, Alja Štarkel, Iva Kampuš in Hana Krevh. V Split potujeta tudi dve mešani ekipi v igri med dvema ognjema, in sicer Cool ognji iz 3. D OŠ Antona Tomaža Linharta iz Radovljice in učenci 5. A razreda osnovne šole iz Sečovelj. Finale v ulični košarki bo v juliju, teniški finale pa v prvem tednu avgusta.