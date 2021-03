Hud udarec Slovencem v boju za OI

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji tekmi drugega kroga kvalifikacijskega turnirja v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu izgubila proti Nemčiji s 27:36 (12:22).



Slovenski rokometaši so po petkovi zanesljivi zmagi nad Alžirci s 36:28 na današnji tekmi proti Nemcem doživeli pravi polom in niso izkoristili prve zaključne žoge za preboj na letošnje poletne olimpijske igre v deželi vzhajajočega sonca. Gostitelji enega od treh kvalifikacijskih olimpijskih turnirjev so bili tako kot v preteklosti znova močnejši od slovenskih rokometašev, ki Nemcev na velikih in pomembnih tekmovanjih doslej še niso premagali.



Slovenija si kljub porazu na današnji tekmi ni zaprla vrat za četrti nastop na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. Končna odločitev o tem bo padla na nedeljski tekmi proti aktualnemu svetovnemu podprvaku iz Švedske, ki se bo v dvorani Maxa Schmelinga v Berlinu pričela ob 18.15.



Na tej tekmi za Slovenijo šteje le zmaga, v primeru neodločenega izida ali poraza bosta napredovala Nemčija in Švedska.



Na januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu so se s Skandinavci razšli z neodločenim izidom 28:28, dobro leto pred tem pa so jih na evropskem prvenstvu v Göteborgu premagali z 21:19.



V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Blaž Blagotinšek s petimi goli, Dragan Gajić je dosegel enega manj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: