Hrvati ploskali Modriću, Avstrijci svojemu Alabi

Koroška metropola je Slovencem blizu. In zgodovinsko in v sedanjosti. Pa ne le zavoljo nakupov ali poletnega kopanja v bližnjem Vrbskem jezeru. Mesto s približno 100.000 prebivalci je pred pandemijo ponujalo tudi marsikatero veliko športno ali glasbeno predstavo, zaradi katere številnim pri nas ni bilo žal niti denarja niti porabljenega časa. In v večeru druge avgustovske nedelje smo doživeli prav to – med 30.000 vzhičenimi gledalci prijateljske tekme med Realom iz Madrida in Milanom (0:0) so bili tudi številni prebivalci dežele južno od Karavank. Pred tremi leti sta se tu pomerila Bayern in PSG, še prej je v dvoboju z domačim WAC iz Volšperka igral Chelsea, nekoč je tu gostoval Real in napolnil stari stadion ob Vrbskem jezeru. Ta zdajšnji za 30.000 obiskovalcev, ki so ga zgradili za dunajsko-celovško skupino uvodnega dela eura 2008, pa predstavlja prav lep akustičen in udoben objekt tudi za tekme najvišje ravni. Resda je bilo mesto pravzaprav zaradi prometnih zamaškov ves dan v stanju izredne pripravljenosti, toda logistika urejanja velikih prireditev našim severnim sosedom ni tuja. Proračun dveh milijonov evrov nedeljskega spektakla (približno milijon je znašal znesek od razprodanih vstopnic) pač zahteva resen pristop, pa četudi bi tudi pri tem lahko našli nekaj lukenj od slabo označenih smerokazov za posamezna območja na stadionu do preobremenjenosti mreže mobilne telefonije in temu primernega slabega signala, kar nikakor ni nemogoče v tako zgoščeni množici na tribunah, ki vendarle ne gostijo tako pogosto spektaklov kot tiste v Münchnu, Londonu ali prav v Milanu in Madridu. Od Jesenic do Kopra Pa vseeno: prav nad stadionom je bil očaran ugledni predsednik milanskih rdeče-črnih Paolo Scaroni. »Res, navdušen sem nad stadionom kot tudi nad številom obiskovalcev,« je razlagal v prostoru za častne goste, kjer je precej časa preživel tudi s Florentinom Perezom, stanovskim kolegom iz Madrida. Slednji pa je bil še bolj vesel: na polnih tribunah je bilo namreč zaznati več privržencev španskega nogometnega velikana, četudi so bili kajpak navzoči tudi navijači Milana iz bližnje italijanske soseščine kot tudi naših krajev, od Jesenic do Kopra. Kajpak smo pred stadionom srečali člane slovenskega kluba navijačev Reala, številni Hrvati so ploskali predvsem svojemu slovitemu rojaku Luki Modriću, spet najboljšemu na igrišču. Vzhičenih vzklikov navdušenja pa je bil deležen David Alaba, vodilni avstrijski nogometni zvezdnik, ki je pred kratkim prebolel okužbo s koronavirusom, tokrat pa je po svojem imenitnem Bayernovem desetletju prvič oblekel Realov dres. »In z igro takoj navdušil,« je bil vidno zadovoljen Franco Foda, avstrijski selektor, ob njem kajpak tudi številni, ki so si želeli videti Real v Celovcu prav zaradi Alabe. In prišli že dopoldne na letališče, kjer varnostniki niso dopuščali bližnjega stika, sploh pa ne kakšne fotografije. A četudi so navijači ostali brez nje, lepe avgustovske nedelje ne bodo pozabili kar tako. V mestu največjega avstrijskega hokejskega kluba so vsaj za dve uri videli smetano evropske nogometne scene.

