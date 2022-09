Hrvaški ponos in sramota

Hrvaška nogometna izbrana vrsta je po odličnem zaključku kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo, na katerem bodo varovanci selektorja Zlatka Dalića branili srebrno kolajno, pred novim zgodovinskim podvigom, uvrstitvijo na zaključni turnir lige narodov. Ena redkih, a tudi zelo velikih črnih pik ostaja dotrajani stadion Maksimir, na katerega so se vrnili po skoraj dveh letih, potem ko so si pot do katarskega mundiala tlakovali na stadionih Rijeke, Osijeka in Hajduka, kjer je kot pokošena padla tudi Slovenija.

Z zmago nad Dansko z 2:1 (Sosa 49., Majer 79.; Eriksen 77.) so si ognjeni pred zadnjim krogom lige narodov priigrali izvrstno izhodišče v boju za končno prvo mesto in uvrstitev na zaključni turnir, saj imajo od Dancev, ki jih še čaka domača tekma s svetovnimi prvaki Francozi, povrhu še boljši izkupiček z medsebojnih tekem. »Sijajna tekma naših fantov, sploh v drugem polčasu. Hvala celotnemu stadionu, ki je navijal za nas,« je po dvoboju dejal selektor Dalić. Kdo ve, koliko reprezentančnih tekem še ima v nogah Luka Modrić, zvezdnik madridskega Reala, ki je v 93. minuti zapustil zelenico ob ovacijah s tribun, pred katerimi je blestel že kot član domačega Dinama. Sedemintridesetletni Zadrčan je v 79. minuti proslavil zmagoviti gol Lovra Majerja, njune skupne fotografije iz leta 2008 pa so nemudoma preplavile svetovni splet: Modrić je takrat kot kapetan Dinama na zelenico pripeljal 10-letnega Lovra iz Dinamove mladinske šole, zdaj je član Rennesa že med najudarnejšimi aduti nove hrvaške reprezentance.

Izmučen in smešen

»Lovro je zadel takoj ob vstopu v igro, govoril sem o tem, da imamo dolgo klop, kar je dobro. Na Dunaj gremo po zmago pred številnimi našimi navijači,« je še dodal Dalić, a se ni mogel izogniti žalostnemu pogledu na zagrebško nogometno razvalino. »Poglejte druge tekme po Evropi, ne vem, če je bila še kje zaprta kakšna tribuna. Svetovni podprvak nima svojega stadiona. Izmučen sem že od govorjenja in smešen samemu sebi.« V Parizu so se svetovni prvaki Francozi izognili selitvi v nižji rang tekmovanja, a jih lahko Avstrijci z morebitno zmago nad Hrvati seveda še vedno prehitijo. Za zmago z 2:0 sta v drugem polčasu poskrbela Kylian Mbappé in Olivier Giroud, s čimer so galski petelini prekinili niz štirih tekem brez zmage, po besedah Mbappéja pa tudi zakopali bojno sekiro z vodstvom zveze glede (ne)spoštovanja sponzorskih obveznosti. »Vseeno mi je, če sem v središču pozornosti, če to prinese nekaj dobrega tudi soigralcem,« je dejal Mbappé.