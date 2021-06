Hrvaški duhovi strašijo v Londonu

Domagoj Vida (levo) in Ivan Perišić proslavljata prvi gol proti Angliji v Moskvi. FOTO: Maxim Šemetov/Reuters

Težava ognjevitih napadov

Angleži odpirajo evropsko nogometno prvenstvo pred domačimi navijači proti Hrvatom, ki so jim v zadnjih letih že nekajkrat prekrižali račune. Na stadion Wembley imajo kockasti še posebno lepe spomine. Pisalo se je leto 2007, ko je hrvaška reprezentanca, ki jo je takrat vodil, z zmago s 3:2 na osrednjem londonskem stadionu Angležem preprečila uvrstitev na evropsko prvenstvo. Privržencem nogometa se je v spomin za večno vtisnil nemočni domači selektor, ki je z dežnikom v rokah na robu solz spremljal zadnje minute tekme. »Spomnim se, da sem po tisti tekmi govoril s psihologom in mu rekel: 'Kako za vraga se bom iz tega izvlekel v enem kosu?' Nisem želel zapustiti hiše, spalnice, se pogovarjati z ljudmi. Nič od tega,« je pred dobrim letom javno razkril McClaren. Zdaj na angleški klopi sedi, ki je že v prejšnjem stoletju preživel morda še bolj travmatično izkušnjo, potem ko je v polfinalu domačega eura 1996, prav tako na Wembleyju, zapravil odločilno enajstmetrovko v polfinalu proti Nemčiji. Southgate za zdaj dobro krmari v razburkanih otoških nogometnih vodah in je bil deležen številnih pohval za predstave na zadnjem svetovnem prvenstvu, kjer pa je bila za njegovo talentirano ekipo po podaljšku spet usodna – Hrvaška! Angleži so se aktualnim svetovnim podprvakom nekaj mesecev pozneje nato maščevali v ligi narodov, Hrvaška je morala po dolgem času priznati poraz z 1:2. »Neprestano se pogovarjamo in gledamo igralce ter nasprotnika,« je ob prihodu v reprezentančni mehurček povedal Southgate. »Najboljša enajsterica za tekmo s Hrvaško morda ne bo najboljša za tekmo s Škotsko. Moramo zadeti z odločitvami. A vsakič, ko sem si začetno enajsterico zapisal na košček papirja v zadnjih 12 mesecih, sem moral uporabiti radirko,« je dodal.Hrvaški selektornaj bi imel veliko manj skrbi, kakšno presenečenje bi lahko Otočane pričakalo zgolj v napadu. »Angleži bodo gotovo zelo agresivni, še posebno na začetku tekme, ko se bomo morali ubraniti,« je po porazu na zadnji pripravljalni tekmi v Belgiji izjavil Dalić. Pred petkovim odhodom v London je vratar zagrebškega Dinamadejal, da bo dober začetek turnirja ključnega pomena. »Vsi vedo, kako pomembno je euro začeti s pozitivnim rezultatom. Upam pa, da se bodo moje pozitivne izkušnje z Angleži nadaljevale,« je povedal Livaković. Tekme v severnem Londonu se veseli tudi sloviti, ki je Angleže opozoril, da bodo igrali proti zelo kakovostnim zveznim igralcem. »je fantastičen igralec, zaje fantastična kariera,pa je boljši, kot si ljudje mislijo. Toda od upokojitvenimajo vrhunskega napadalca in to je težava. Angleži bi morali zaigrati z dvema štoperjema in se osredotočiti na sredino igrišča,« meni nekdanji trener bližnjih Chelseaja in Tottenhama, s katerim je letos v evropski ligi tudi boleče izgubil v Zagrebu.