Hrvaška v osmini finala Eura

Nogometna reprezentanca Hrvaške je v zadnjem krogu skupine D evropskega prvenstva v Glasgowu premagala Škotsko s 3:1 (1:1) in si zagotovila nastop v osmini finala, medtem ko so Škoti končali tekmovanje.



Hrvaška je na Hampden Parku bila boljši tekmec, to pa je tudi kronala z zmago. Povedla je v 17. minuti, ko je v polno zadel Nikola Vlašič, Škoti so v 42. minuti prek Calluma McGregorja izenačili, v drugem delu pa sta za veselje v taboru svetovnih podprvakov poskrbela Luka Modrić, ki je v 62. minuti mojstrsko zadel s strelom z 18 metrov, in Ivan Perišić, ki je bil v 77. minuti po kotu natančen z glavo.



Angleška nogometna reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva z 1:0 (1:0) premagala Češko in si zagotovila prvo mesto v skupini D. Angleži se bodo v osmini finala pomerili z drugouvrščeno ekipo skupine F. Čehi so v osmino finala napredovali kot tretjeuvrščena ekipa in na tekmeca še čakajo. V osmini finala se bodo tako pomerili z drugouvrščeno ekipo "skupine smrti", v kateri se za napredovanje borijo Francija, Nemčija, Portugalska in Madžarska. Čehi so po zmagi Hrvaške proti Škotski s 3:1 (1:1) v skupini D končali na tretjem mestu.



