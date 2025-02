Hrgota po tveganju z Anžetom: Enkrat dobiš, drugič ne

V tej zimi so se Anžetu Lanišku posamične stopničke na tekmah za svetovni pokal v smučarskih skokih vztrajno izmikale. Potem ko je nekajkrat že kazalo, da jih bo ujel, so se mu vsakič izmuznile skozi prste. Minulo soboto ga v Willingenu nič ni moglo ustaviti na poti na zmagovalni oder.

Potem ko je 28-letni Domžalčan brez telemarka v svojo korist odločil kvalifikacije (145 m) in nato s še enim odličnim nastopom (142 m) vse tekmece preskočil tudi v uvodni seriji, je moral v finalu, v katerem je pristal pri 139,5 metra, premoč priznati zgolj zmagovalcu nedavne novoletne turneje in vodilnemu v skupni razvrstitvi, Avstrijcu Danielu Tschofenigu (135,5 m in 142 m). Lanišek je sicer po doskoku odmahnil z roko, verjetno razočaran, ker ni dosegel zelene laserske črte in tako ubranil majhne prednosti iz prvega »polčasa« (0,6 točke), toda že kmalu zatem je pretehtalo veselje nad drugim mestom.

»To je bila super tekma, takšni so bili tudi vsi trije skoki. No, morda je bil finalni malo slabši, a me je vseeno neslo kar daleč, tako da sem zadovoljen,« se je 28-letni Domžalčan razveselil 33. stopničk v svetovnem pokalu. Že 24 ur pozneje se mu je nasmihala nova uvrstitev na zmagovalni oder, potem ko si je z novim kvalifikacijskim podvigom prislužil še en ček za 3000 švicarskih frankov in je po uvodni seriji s 141 metri držal četrto mesto.

Nika Prevc še povečala vodstvo Na ženski tekmi v Willingenu sta se dvojne zmage veselili Norvežanki Eirin Maria Kvandal (137 m in 144,5 m) in Anna Odine Strøm (139 m in 137 m), najboljša Slovenka pa je bila spet Nika Prevc (121 m in 135 m) na 6. mestu. Z njim je kot vodilna v skupni razvrstitvi za svetovni pokal svojo prednost pred najhujšo tekmico, Nemko Katharino Schmid, ki je bila tokrat 11., povečala na 61 točk. Elitno deseterico je na veliki skakalnici Mühlenkopf zaokrožila Ema Klinec (124 m in 126,5 m), zadnjo točko pa je s 30. mestom ujela Taja Bodlaj (106,5 m in 110 m).

Tveganje se ni izšlo

Pred njegovim drugim skokom je nato glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota tvegal in mu znižal zaletišče, Anžetu je sprva v zraku kazalo zelo dobro, v zadnjem delu pa mu je – tako je bilo videti – kar na lepem zmanjkalo zračne opore, zaradi česar ga je posrkalo na doskočišče pri 139 metrih. Tako je za pičle pol metra zgrešil daljavo, ki bi jo potreboval za dodatne točke. Napad se mu ni izšel. Namesto da bi napredoval med najboljšo trojico, je izgubil štiri mesta in zdrsnil na končno osmo. »Odrinil sem prepozno, nato sem še pritisnil z boki, zaradi česar so mi padle smuči,« je pojasnil član SSK Mengeš, Hrgota pa je dodal: »Škoda Anžetovega drugega skoka. Tveganje se nam na žalost ni izšlo. Enkrat dobiš, drugič ne ...«

Novo zmago, drugo zaporedno in že sedmo v tej sezoni, je požel zamejec Tschofenig (150 m in 148 m), ki se je tako še utrdil na vrhu seštevka za svetovni pokal. Zlatemu orlu iz Straje vasi v Ziljski dolini se je tokrat najbolj približal Norvežan Daniel Andre Forfang (147 m in 152 m), avstrijsko zmagoslavje pa je s tretjim mestom dopolnil Jan Hörl (144 m in 148,5 m).

Od Slovencev se je obakrat v finale prebil tudi Timi Zajc (13. in 16.), ki se je – mimogrede – za petkovo vedenje po diskvalifikaciji opravičil skakalnemu direktorju Sandru Pertileju in kontrolorju opreme Christianu Katholu, po enkrat pa Lovro Kos (9. in 36.), ki se je v soboto veselil svojega najboljšega dosežka v tej sezoni, Domen Prevc (31. in 13.) in Rok Oblak (29. in 38.), ki je osvojil prvi točki v svetovnem pokalu.

Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v Lake Placidu, kjer bodo tekmovale tudi skakalke.