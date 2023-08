Hrabro v boj z bogatimi Turki

Današnji večer bo razkril, kakšni bodo, kar zadeva udeležbo slovenskih klubov, zadnji poletni tedni na mednarodni sceni. Pred Olimpijo so zdaj kvalifikacije za evropsko ligo, Maribor in Celje pa nadaljujeta svoji zgodbi v lovu na konferenčno ligo. Sodeč po uvodni tekmi 3. kvalifikacijskega kola so ji bližje Celjani. Toda vijolično moštvo še ni obesilo bele zastave po porazu z 1:3 na uvodni tekmi v Istanbulu pri velikem Fenerbahčeju. Drevi (20.15) bo v Ljudskem vrtu ob tradicionalno glasnem občinstvu vroče!

Mariborski nogometni avgust je prinesel že marsikaj. Spektakularne predstave ob gostovanjih uglednih tujih moštev, ob tem pa tudi velika zmagoslavja domače zasedbe. Bolj kot komurkoli v Sloveniji so prav mariborskemu klubu znani žarometi cenjenih evropskih aren v skupinskem tekmovanju in prav o tem sanja tudi ta sedanja prenovljena kompozicija, ki jo vodi hrvaški strokovnjak Damir Krznar.

Rednim obiskovalcem tribun legendarnega mariborskega štadiona ostajajo v spominu velike predstave vijoličnih »pubecov« z evropskimi tekmeci. In med te zelo ugledne sodi tudi današnji nasprotnik Fenerbahče, 28-kratni turški prvak. Moštvo, ki po transfermarktu velja 219 milijonov evrov – Maribor pa pičlih 9! –, je polno odličnih igralcev, od tega poletja sta posebej pod drobnogledom Edin Džeko, vodilni nogometni as povojne Bosne in Hercegovine, ter Dušan Tadić, srbski reprezentant in vrsto let Ajaxov kapetan.

Vrača se Ivan Brnić

Maribor ima ob omenjenem glasnem občinstvu svoje adute na igrišču, od doslej poškodovanih se na igrišče vrača Marin Laušić – Hillel Soudani pač še ne –, nared je tudi Ivan Brnić. Pomemben pa je tudi vijolični moštveni duh, ki se je utrjeval tudi v nesrečni Črni na Koroškem, kjer so 16-kratni državni prvaki pomagali domačinom po zadnji ujmi.

Celje? V primerjavi z Mariborom ta klub še nima izkušenj v ligaškem delu evropskih tekmovanj, ne bo pa prvič v kvalifikacijah gostoval na Madžarskem. Danes (20.00) se bo namreč z beloruskim klubom Neman Grodno pomeril v Györu, pred tremi leti pa je z irskim Dundalkom igral na Ujpestovem štadionu v Budimpešti.

Odtlej se je marsikaj spremenilo, ob Savinjo je zapihal nov veter, moštvo vodi ambiciozni Albert Riera, ki si želi v svoj nogometni življenjepis ob dvojni kroni z Olimpijo dodati še odmeven dosežek s Celjani. Ti v boj odhajajo s prednostjo 1:0 po prvi tekmi, ostajajo pa zelo previdni. Ne nazadnje je tekmec vodilno moštvo prvenstva Belorusije.