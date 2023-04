Hayterju tretja etapa in skupno vodstvo po Romandiji

Britanec Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) je zmagovalec tretje etape in novi vodilni v skupnem seštevku dirke po Romandiji. Na trasi od Morteauja do La Chaux-de-Fondsa (162,7 km) je v sprintu večje skupine ugnal Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates) in Francoza Romaina Bardeta (Team DSM).

Etapa je bila dovolj razgibana, da je ekipa Jumbo-Visme na najtežjem vzponu slabih 30 km pred koncem razredčila glavnino. V zadnjih 15 km so se zvrstili tudi številni napadi kolesarjev, ki pa se jim ni uspelo otresti najboljših.

Za zmago je v La Chaux-de-Fondsu obračunalo okoli 60 kolesarjev, največ moči pa je imel 24-letni Hayter. Najboljši sprinter v vodilni skupini je upravičil vlogo favorita, za več dolžin kolesa ugnal zasledovalce in po 18. zmagi v karieri prevzel rumeno majico vodilnega. To je izgubil še en Britanec in zmagovalec sredine etape Ethan Vernon (Soudal-Quick Step), ki danes ni mogel držati ritma najboljših.

Zargibana vožnja na čas sledi v petek

V skupnem seštevku ima Hayter pred zadnjimi tremi etapami šest sekund naskoka pred drugouvrščenim Norvežanom Tobiasom Fossom (Jumbo-Visma) in tretjim Francozom Remijem Cavagno (Soudal-Quick Step).

Domen Novak (UAE Team Emirates) je vnovič precej zaostal za najboljšimi in bil 132. z zaostankom 13:27 minute. V Švici edini Slovenec na dirki opravlja vlogo pomočnika mlademu Ayusu in izkušenemu Britancu Adamu Yatesu. V skupnem seštevku Novak zaseda 111. mesto (+14:05).

V petek bo na sporedu razgibana vožnja na čas. Kolesarje namreč čaka 18,8 km dolga preizkušnja v Chatel-Saint-Denisu, ki vsebuje tudi 4,3 km dolg vzpon. Dirka se bo končala v nedeljo, kraljevska pa bo sobotna etapa na vrh Thyona 2000 s kar 20,9 km dolgim zaključnim vzponom s povprečnim naklonom 7,6 odstotka.