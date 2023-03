Haaland s petimi goli odpihnil Kamplov Leipzig

Po današnjih povratnih tekmah osmine finala lige prvakov sta znana še dva udeleženca četrtfinala. Potem ko so si nadaljevanje sezone že priigrali Bayern, Milan, Chelsea in Benfica, so bili danes uspešni še nogometaši Manchester Cityja, s kar 7:0 so ugnali Leipzig, ter Interja, ki so po 0:0 na drugi tekmi napredovali v dvoboju s Portom.

Pet golov Haalanda

Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kempla je gostoval pri Manchester Cityju. Nemci so imeli dobro izhodišče po 1:1 na prvi tekmi, Kampl je tokrat sicer dobil priložnost od prve minute, a je bila njegova ekipa že v zgodnjem obdobju tekme v podrejenem položaju. Prav takrat pa je City naredil odločilni korak do četrtfinala, saj je v le dveh minutah dosegel dva gola.

FOTO: Lee Smith Action Images Via Reuters

Najprej je za vodstvo poskrbel prvi zvezdnik domačih Erling Haaland, potem ko je glavni sodnik Slavko Vinčić - dvoboj je sodila slovenska trojka - po ogledu posnetka dosodil igranje z roko Benjamina Henrichsa, Norvežan pa je bil v 22. minuti zanesljiv izvajalec enajstmetrovke.

Le dve minuti pozneje pa je Kevin De Bruyne s silovitim strelom zatresel prečko, žoga pa je padla točno pred Haalanda, ki jo je samo še potisnil v mrežo. Nemci so pozneje le zadihali in si pripravili nekaj priložnosti, precej slabe volje pa je bilo pri Leipzigu v 36. minuti po posredovanju vratarja domačih Edersona izven kazenskega prostora, a sodnik ni dosodil prekrška, je pa rumeni karton zaradi ugovarjanja dobil Timo Werner.

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Haaland udaril še tretjič. Po strelu Rubena Diasa je žoga zadela vratnico in se po golovi črti odkotalila na drugo stran, kjer je neodločnost gostov izkoristil Norvežan in jo ob drugi vratnici porinil v gol. Potop nemške ekipe pa je že po treh minutah drugega dela končal nemški rojak v dresu Cityja Ilkay Gündogan.

Že povsem dotolčenim gostom je nato danes izjemno razpoloženi Haaland zabil še dva gola, najprej v 53. in potem še v 57. minuti. Že v 63. minuti ga je Pep Guardiola lahko potegnil na klop, delo pa je v sodnikovem dodatku dokončal De Bruyne s sedmim zadetkom.

Handanović je bil na klopi

Na drugi današnji tekmi je milanski Inter Samirja Handanovića igral pri Portu. Na prvi so Milančani zmagali s tesnih 1:0. Handanović je bil na klopi, v zelo taktični igri, kjer Inter ni veliko tvegal, Porto pa ni izkoristil rahle terenske premoči, so na koncu Italijani trepetali, a zadržali minimalni naskok s prve tekme.

FOTO: Miguel Vidal Reuters

Inter se je spretno branil, nevarnejših priložnosti pa si Portugalci tudi niso priigrali. Šele ob koncu tekme, ko so morali več tvegati, so zapretili po strelu Marka Grujića z roba kazenskega prostora v 70. minuti, a se je izkazal Interjev vratar Andre Onana.

V sodnikovem dodatku je najprej za domače nevarno meril Marcano, a je Denzel Dumfries žogo odbil z golove črte, potem pa je Onana žogo po strelu Grujića še odbil v vratnico.

Zadnji povratni tekmi osmine finala bosta v sredo

Napoli bo doma skušal potrditi prednost 2:0 s prve tekme proti Eintrachtu iz Frankfurta, branilec naslova Real Madrid je z eno nogo že med osmerico, potem ko je v Liverpoolu zmagal s 5:2.

Že prejšnji teden so si četrtfinale priigrali Bayern, Milan, Chelsea in Benfica. Bavarci so s skupnim izidom 3:0 izločili Paris Saint-Germain, Milan z 1:0 Tottenham, Chelsea z 2:1 Borussio Dortmund, Benfica pa kar s 7:1 Brugge.

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo v petek, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.