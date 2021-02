Gut Behramijevi dvojček zmag v Val di Fassi, brez slovenskega presežka

Nov dan, nova zmaga letos odlične Lare Gut Behrami. Devetindvajsetletna Švicarka je osvojila drugo smukaško zmago na prelazu San Pellegrino po vrsti. To je njena že četrta zaporedna zmaga v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Za dvojno švicarsko zmago je z drugim mestom poskrbela Corinne Suter (+0,32). Nemka Kira Weidle je bila tretja (+0,68).



Švicarska alpska smučarka je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo osvojila kolajni najbolj žlahtnega leska v superveleslalomu in veleslalomu ter bronastega v smuku. Odlično formo pa je prenesla tudi v svetovni pokal. Dosegla je 32. zmago na tekmah za svetovni pokal in enajsto v kraljevski disciplini alpskega smučanja. Ponuja pa se ji pravzaprav idealna priložnost za hat-trick zmag na tem prizorišču v dolini Fassa.



V nedeljo bo na prelazu San Pellegrino na sporedu še superveleslalom, v katerem je letos pravzaprav nepremagljiva. Za njo je izjemen niz kar petih superveleslalomskih zmag po vrsti, upoštevajoč še zmago za naslov svetovne prvakinje na progi Olympia delle Tofane v Cortini.



Po prisilnem premoru Italijanke Sofie Goggie, ki je do poškodbe prevladovala na smukaških progah, pa je smukaško vrzel zapolnila Gut Behramijeva.



Švicarka je v Val di Fassi vložila tudi uradno kandidaturo za še drugi veliki kristalni globus v karieri po letu 2016. V skupnem seštevku svetovnega pokala namreč vodi z izkupičkom 1.147 točk, prejšnja vodilna Slovakinja Petra Vlhova, ki je bila danes 12., zaostaja 107 točk.



Z dvojčkom smukaških zmag je postala tretja najuspešnejša Švicarka v svetovnem pokalu. Pred njo sta le še Pirmin Zurbriggen (39) in Vreni Schneider (55). V Val di Fassi je postala deseta Zemljanka z vsaj desetimi smukaškimi zmagami v svetovnem pokalu. Rekorderka Američanka Lindsey Vonn jih ima na vrhu 43.



Tako kot v petek sta tudi danes nastopili dve Slovenki. Ilka Štuhec (+2,02) je bila hitrejša, a so se ji v srednjem delu še vedno dogajale napake, njen nastop tako ni zadoščal za najboljšo deseterico. Po petkovem 27. mestu je danes dosegla 20., Maruša Ferk (+3,26) pa tudi tokrat ni bila del najboljše trideseterice. Po 39. je osvojila 34. mesto.

