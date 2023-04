Guardiola se je postaral za 10 let

Nogometaši Manchester Cityja bodo morda letos prvič po letu 2017 ostali brez domače lovorike, toda vse bolj se jim nasmiha nagrada, po kateri hrepenijo, odkar so leta 2008 klub prevzeli arabski šejki. Predstava proti Bayernu v četrtfinalu lige prvakov konkurenci vliva strah v kosti. Erling Haaland, strelec in podajalec, je bil morda zadnji kamenček v šampionskem mozaiku Pepa Guardiole. Bayern? Reši ga le čudež. Tako nebogljen že dolgo ni bil.

Če tekmo izgubiš z 0:3, ob tem pa je tvoj najboljši mož vratar, potem je jasno, da je nekaj hudo narobe. Bayern je do torkove blamaže na Etihadu edini dobil prav vseh osem tekem, razliko v golih je imel 21:2, v osmini finala zvezdniškemu PSG ni dovolil niti gola. V Evropi je deloval kot dobro namazan nemški stroj. Potem pa je kot strela z jasnega prišla novica o odstavitvi Juliana Nagelsmanna. Uradni razlog je bil športne narave. Bayern je letos v bundesligi oddal 10 točk in izgubil vodstvo, ambicija po trojni kroni je bila ogrožena, igralci naj ne bi več zaupali trenerjevim taktičnim zamislim.

45 golov je na 39 tekmah zabil Erling Haaland.

Drugi razlog je bolj kompleksen. Nagelsmann (35 let) je po porazu v Leverkusnu reprezentančni premor izkoristil za smučarski oddih v Avstriji. Z njim je bila partnerica Lena Wurzenberger, zaradi katere je po 15 letih zapustil ženo Vereno. Wurzenbergerjeva (31) je novinarka nemškega tabloida Bild. Čeprav je ob začetku zveze končala pokrivanje dogajanja v Bayernu, so jo igralci poznali in ji niso zaupali. Komunikacija je bila prekinjena, saj so se bali, da bodo stvari iz slačilnice pristale na naslovnicah Bilda.

Bayernovi šefi niso želeli tvegati razkola in so Nagelsmanna odpustili, na njegovo mesto pa postavili Thomasa Tuchla. Začel je dobro, z zmago proti Borussii, s katero se je Bayern vrnil na vrh, a nato je sledil šok z domačim porazom s Freiburgom v četrtfinalu nemškega pokala. Freiburgu se je Bayern oddolžil minuli konec tedna, toda tekma v Manchestru je razkrila vse njegove slabosti. Prednost Cityja bi bila še precej večja, če bi bil Yann Sommer podobno nerazpoložen kot njegovi soigralci.

Evrogol Rodrija

Manchester City, ki v Angliji zaostaja šest točk za Arsenalom in ima tekmo v dobrem, Londončane pa bo gostil 26. t. m., je bil superioren. Vse je delovalo, kot si je zamislil Guardiola, nekdanji trener Bayerna. Bavarski led je z evrogolom prebil Rodri. Četudi žoga v 27. minuti ne bi šla v mrežo, bi bil izid na koncu podoben. Haaland je prišel že do 11. gola v sezoni lige prvakov, pred tem je podal za zadetek Bernarda Silve. Norveški zvezdnik je v prvi sezoni na Otoku na 39 tekmah zabil že 45 golov!

Guardiola, ki je zadnjič Evropo osvojil z Barcelono leta 2011, je le na zunaj deloval mirno: »Čustveno sem povsem izžet. Danes sem se postaral za 10 let. Ni še konec. Če želiš izločiti klub, kot je Bayern, moraš odigrati dve odlični tekmi.« Tuchel, ki je Guardiolo ugnal s Chelseajem v finalu pred dvema letoma, tudi še ni vrgel puške v koruzo: »V sredo imamo še domačo tekmo. Za nas ne bo konec, dokler ne bomo pod prho.«