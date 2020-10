Grožnje in protest kolesarjev, Roglič kraljuje v rdečem

Pomehkuženi kolesarji?

Zmaga ubežniku

Četrta etapa kolesarske dirke Po Španiji ni prinesla večjih premikov. Končala se je s šprintom glavnine, v katerem je zmagal IrecV etapi od Garraya do Ejea de los Caballerosa. Etapo je tako Deceuninck-Quick Step nadaljeval s sprintersko prevlado, ki jo je kazal na dirki po Franciji. Drugo mesto je zasedel Belgijec, tretje pa Italijan(Jumbo Visma) je zadržal vodstvo v skupnem seštevku, držal se je v ospredju glavnine, na koncu pa zasedel 19. mesto. V skupnem seštevku ima pet sekund prednosti pred IrcemBolj pestro je bilo med, predvsem pa že pred današnjo 19. etapo na dirki Po Italiji. Kolesarji so dopoldne zagrozili, da zaradi dolžine etape, dolga bi morala biti več kot 251 kilometrov, dežja in domnevne nevarnosti, da bi zboleli oziroma izgubili odpornost, ne bodo nastopili.Čeprav je bilo veliko jeze in težkih besed, je protest zalegel, progo so skrajšali na 125 kilometrov, namesto v Morbegnu se je z zamudo začela v Abbiattegrassu, kamor so tekmovalce pripeljali z avtobusi. »Naša želja je dirko pripeljati v Milano. Razumemo kolesarje, toda svoje želje bi morali povedati že v četrtek zvečer. Tako pa smo morali opraviti velikansko delo, izgubili veliko živcev, da smo jim ustregli. A zato bo nekdo odgovarjal,« je bil jezen direktor dirkeNekateri tekmovalci so sporočili, da direktor ne govori resnice, da so organizatorje na protest opozorili že dan prej, a so jih zavrnili.Zmagal je Čehubežnik, ki je zadnjih 22 kilometrov vozil sam, dokazal, da je odličen kronometrist, ki mu ni bil kos niti nekdanji evropski prvak v vožnji na čas, BelgijecBelgijec je bil z zaostankom 18 sekund drugi, tretje mesto pa je zasedel Italijan, njegov zaostanek je znašal 26 sekund. Za Čeha je bila to prva zmaga na največjih dirkah.Glavnina je zaostala 11 minut in 43 sekund, v njej so bili vsi kandidati za končno zmago. Rožnato majico je zadržal Nizozemec(Sunweb).Od dveh Slovencev je bil tokrat boljši, zasedel je 19. mesto.