Grozljivka brez hujših posledic

V 9. etapi Gira je Egan Bernal z etapno zmago in prevzemom rožnate majice vodilnega pokazal, da 104. kolesarska dirka po Italiji dobiva izrazitega gospodarja, kljub temu pa je bil v središču zanimanja kolesarskega sveta Slovenec. Na žalost ne zaradi vrhunskega rezultata, temveč grozljivega padca, po katerem se je dirka končala za Mateja Mohoriča. Na srečo, kot kaže, brez hujših posledic. Daleč je še bila odločitev o zmagovalcu etape od Castela di Sangra do Campa Feliceja (154 km), ko so se slovenski in svetovni ljubitelji kolesarstva zdrznili. Med spustom s prvega apeninskega vzpona dneva na prelaz Godi se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. Mohorič, ki velja za morda največjega mojstra kolesarskih spustov na svetu, je na tehnično nezahtevnem zavoju izgubil nadzor nad kolesom. Najprej mu je zablokiralo in oddrsnilo zadnje kolo, nato pa mu je vzelo še sprednji konec, in 26-letni član ekipe Bahrain Victorious je izvedel pravi salto mortale čez krmilo. Ob asfalt je najprej zadel z glavo in se prevalil na ramo. Končal je ob ogradi na robu ceste, pri zavesti in bolj kot ne cel, kar ne velja za njegovo kolo, odtrgalo mu je sprednje vilice, tako da so deli kolesa raztreseni ležali po cesti. Bil je pri zavesti, mehaniki iz ekipe so mu v nekaj trenutkih ponudili drugo kolo za nadaljevanje dirke, vendar ga je zavrnil. Pretresen je sedel ob rob ceste in počakal na reševalno vozilo, to ga je prepeljalo v najbližjo bolnišnico. Tako ali tako ne bi mogel nadaljevati, od lani velja nov protokol Svetovne kolesarske zveze (UCI), da udeleženec ne sme nadaljevati dirke, če obstaja sum, da je pri padcu utrpel pretres možganov.

Njegov padec je bil eden najbolj grozljivih v profesionalni karavani v zadnjih letih, zaradi nenavadnosti so se na družabnih omrežjih tudi kot požar razširile teorije zarote, da so ga povzročile okvarjene kolutne zavore. Te so v zadnjih letih, odkar postajajo »obvezna oprema« tako med poklicnimi kot rekreativnimi kolesarji, tarča vročih debat za in proti. Uradni zdravnik pomirjen »Po družabnih omrežjih lahko kroži marsikaj, vendar posnetek kaže, da mu je najprej zdrsnilo zadnje kolo, kar je še rešil, vendar ga je ob tem postavilo povsem čez cesto in je, kot vse kaže, s sprednjim kolesom zadel v jarek ob cesti, zato ga je vrglo prek krmila. Bolj ko sem gledal počasni posnetek, težje je bilo. Videli smo, kakšne sile delujejo v takšnih trenutkih, neverjetno je, da mu je odtrgalo vilice. Sreča v nesreči pa je, da se je vse zgodilo pri visoki hitrosti, zato je z glavo le podrsal po asfaltu ter nato padel na ramo in hrbet,« je za Slovenske novice srhljive trenutke ocenil nekdanji slovenski profesionalec Primož Čerin. »Po padcu je govoril tako s športnim direktorjem kot z mehanikom. Naročil jima je, naj pokličeta njegovo dekle, spomnil se je njene telefonske številke, kar me je pomirilo glede možnih poškodb glave,« je za Rai povedal uradni zdravnik Gira Daniele Zaccaria. Mohorič, ki je zaradi padcev predčasno končal že zadnji dve sezoni, bo tako izpustil slovensko etapo Gira prihodnjo nedeljo na Goriškem, pomembno pa je predvsem to, da sta njegovi Ajda in Julija včeraj prejeli klic, da je z njim bolj kot ne vse v redu.

