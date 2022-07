Grozljiva nesreča s srečnim koncem (VIDEO)

Britanska velika nagrada v formuli 1 je postregla s prvovrstnim dirkaškim spektaklom, med katerim ni manjkalo vratolomnih prehitevalnih manevrov (tudi v bojih za najvišja mesta), bolj ali manj bolečih trčenj in težko predstavljivih preobratov. Na koncu je bil najbolj nasmejan Carlos Sainz mlajši, ki je po krstnem najboljšem startnem položaju še prvič okusil slast zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu. In to šele v 150. poskusu! Toda dolgo ni kazalo na njegovo premierno slavje.

Več 10.000 gledalcem ob znamenitem dirkališču v Silverstonu (in milijonov pred televizijskimi zasloni) je dih zastal že na začetku. V gneči po startu je George Russell (Mercedes) za trenutek izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom, z njim trčil v bolid Guanyuja Zhouja (Alfa Romeo), ki se je prevrnil, več sto metrov drsel po asfaltu in nato še po pesku, nakar ga je vrglo prek ograje. Ker je bilo videti tako srhljivo, so televizije posnetek nesreče predvajale šele po nekaj minutah, ko je bilo jasno, da jo je 23-letni Kitajec čudežno odnesel brez večjih posledic.

Angleškim prirediteljem ni preostalo drugega, kot da so prekinili dirko, ki so jo nadaljevali s skoraj enourno zamudo. Za razliko od prvega starta, ki ga je izgubil v dvoboju z Maxom Verstappnom (Red Bull), je Sainz ml. v drugo speljal bolje in zadržal prvo mesto, potem ko je nizozemskega šampiona stisnil ob zaščitno ogrado. V vodstvu je bil do 11. kroga, ko je po napaki zdrsnil s proge, kar je izkoristil branilec naslova svetovnega prvaka in švignil mimo njega. Toda Max se ni veselil dolgo, saj mu je začel že nekaj trenutkov pozneje nagajati »rdeči bik«, zaradi česar je zdrsnil daleč navzdol po razpredelnici. Na koncu se je moral sprijazniti s 7. mestom, potem ko je za las odbil napade nemškega upa Micka Schumacherja (Haas), ki si je pridirkal svoje prve točke v F1.

Epski troboj za drugo mesto

Verstappnove težave (nizozemski as kljub temu ostaja v prepričljivem skupnem vodstvu) sta s pridom izkoristila Ferrarijeva dirkača, ker pa je bil drugouvrščeni Charles Leclerc vidno hitrejši od vodilnega Sainza ml. in se jima je vse bolj približeval Lewis Hamilton (Mercedes), je moral 27-letni Španec po ukazu vodilnih v italijanskem moštvu v 31. krogu spustiti predse tri leta mlajšega Monačana. Zdelo se je že, da bo Leclerc zanesljivo pridrvel do zmage, ko je zaradi okvare alpina Estebana Ocona v 40. krogu pripeljal na stezo varnostni avtomobil. Monačan v nasprotju z zasledovalci ni zamenjal gum, tako da je v zadnjih dvanajstih krogih zdrsnil celo z odra za najboljše – na nehvaležno četrto mesto. Najprej ga je prehitel Sainz ml., nato po epskem troboju še Sergio Perez (Red Bull) in Hamilton.

»Sploh ne vem, kaj naj rečem. Na svoji 150. dirki sem dočakal prvo zmago. In to s Ferrarijem v Silverstonu! Več si ne bi mogel želeti,« je po največjem uspehu doslej kar sijal od sreče sin dvakratnega svetovnega prvaka v reliju Carlosa Sainza starejšega. Naslednja preizkušnja bo že v nedeljo v Spielbergu.