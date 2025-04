Grozljiv padec Gajserja, sledijo dodatni pregledi (VIDEO)

Slovenski motokrosist Tim Gajser je nastop na šesti dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Švici končal s padcem v drugi vožnji, po katerem je odstopil. Gajser je kljub temu dirko končal kot deveti in obdržal skupno vodstvo, zdaj ima še 27 točk naskoka pred tekmeci v SP. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, drugi Slovenec Jan Pancar je bil deseti.

Gajser je v prvi vožnji Frauenfelda končal na drugem mestu za Belgijcem Lucasom Coenenom. Takšen je bil vrstni red tudi v uvodnih krogih druge vožnje, v tretjem krogu pa je vodilni v SP zapeljal na nasut rob steze, padel prek krmila motocikla in trdo pristal na tleh. Sprva je še skušal nadaljevati in pobrati motor, a je moral odnehati, njegov motocikel so nato s steze odpeljali varnostniki.

Nekaj ur po dirki so iz njegove ekipe Honda sporočili, da za zdaj še ni jasno, kakšne so poškodbe oziroma, če bo lahko nastopil na naslednji dirki za SP. Kot so zapisali na spletni strani, je Gajser padel na delu proge, kjer so reševalci in zdravniško osebje potrebovala precej časa, da so se prebili do njega. Prvi pregled je prestal v ambulanti na dirkališču, v torek ga čakajo še dodatne preiskave.

»Vsekakor se ni končalo, kot sem si želel. Po drugem mestu v prvi vožnji sem imel dober občutek, našel sem nekaj drugačnih linij, da bi lahko prišel do vodstva in zmage na dirki. Nisem bil daleč od prave linije, vendar sem nato zadel trd rob, tako da me je streslo z motorja,« je za Hondo dejal Gajser in dodal: »Kar dolgo sem čakal na zdravniško ekipo, a sem nazadnje le opravil pregled. Po teh rezultatih jutri sledijo še dodatni pregledi, tako da bomo takrat vedeli, kje smo. Se bom pa seveda boril in prost konec tedna izkoristil za pripravo na Portugalsko.«