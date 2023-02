Grk Ginnis spisal zgodovino na slalomu v Chamonixu

Švicar Ramon Zenhäusern je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v francoskem Chamonixu. Grk AJ Ginnis se je s startno številko 45 prebil na oder za zmagovalce in je z zaostankom 1,02 sekunde končal na drugem mestu. Tretji je bil Švicar Daniel Yule (+1,06). Edini Slovenec na startu Štefan Hadalin je prvo vožnjo končal na 32. mestu, finalno vožnjo je zgrešil le za tri stotinke sekunde.

Za Zenhäuserna je to tretja slalomska zmaga v karieri. V finalu se je sicer izkazal Grk Ginnis, ki je napredoval za 21. mest in se prvič v karieri zavihtel na oder za zmagovalce. Prvič v karieri je zasedel tudi mesto med prvo deseterico. S tem se je vpisal v zgodovino grškega smučanja, saj so to tudi prve stopničke za Grčijo v svetovnem pokalu. Tudi Tijan Marovt je bil na startni listi slaloma, a ga ni začel.

Ponoči je namreč zaradi slabosti in bruhanja pristal na urgenci. Alpski smučarji bodo ostali v Franciji saj se s prihodnjim tednom začenja svetovno prvenstvo v Courchevelu. Po prvenstvu pa bosta do konca sezone še slaloma v ZDA v kraju Palisades Tahoe in finalni v Soldeuu v Andori.