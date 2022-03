Strahovit padec slovenske smučarke, takšne so prve vesti

Na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Lenzerheideju je slovenski ženski reprezentanci po prvem delu veleslaloma kazalo odlično, a končalo se je slabo. Meta Hrovat, ki je s četrtega mesta napadala stopničke, je namreč zelo grdo padla, tekma pa je bila zato nekaj časa prekinjena.

Kranjskogorka je zajela vratca, vrglo jo je naprej, po padcu pa je nekaj časa kar obležala na progi. Pozneje je vendarle sama lahko odšepala s proge, kljub temu pa je očitno ni odnesla povsem brez poškodb. Kot so sporočili iz slovenske smučarske reprezentance, se Hrovatova podaja v domovino, kjer bo opravila zdravniški pregled z magnetno resonanco. Ali bo zaradi padca izpustila tekmo v Åreju na Švedskem, ki je na sporedu že v petek, še ni jasno.

Padec Mete Hrovat FOTO: Zajem Zaslona/tv Slovenija

Padla je tudi njena reprezentančna kolegica Tina Robnik, ki je bila po prvem mestu osma. Tako je najboljšo slovensko uvrstitev zabeležila Andreja Slokar, zasedla je 15. mesto. Točke je s 25. mestom osvojila tudi Neja Dvornik.

Z odlično drugo vožnjo sta si prvi dve mesti zagotovili Francozinja Tessa Worley in Italijanka Federica Brignone, Francozinja je bila hitrejša za 29 stotink sekunde. Tretje mesto je zasedla olimpijska prvakinja in vodilna po prvi vožnji, Švedinja Sara Hector, ki še vedno vodi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, v skupnem pa je Američanka Mikaela Shiffrin izkoristila odstop Slovakinje Petre Vlhove in s četrtim mestom povečala svojo prednost.