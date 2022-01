Grdi padec najboljše smučarke v hitrih disciplinah (VIDEO)

Italijanka Sofia Goggia je padla drugič v dveh tednih (kolikokrat v karieri, pa nihče več ne šteje). Danes se ji je to pripetilo na superveleslalomu v domači Cortini d'Ampezzo. Goggieva, ki vodi v smukaškem seštevku zime, je bila malce počasnejša od takrat najhitrejše rojakinje Elene Curtoni, nato pa ji je vzelo levo smučko in jo raztegnilo. Naredila je salto in padla na hrbet. S pomočjo delavcev si je nadela smuči in prismučala brez pomoči v cilj. Po prihodu se je takoj odpravila v zdravstveni šotor.

Italijanska tiskovna agencija Ansa je sporočila, da Goggieva čuti bolečine v levem kolenu. V reprezentanci jo sicer želijo čim prej odpeljati v Milano na dodatne preiskave.

Ilka tekmo izpustila

Edina slovenska predstavnica na tekmi je bila Maruša Ferk Saioni, ki je s številko 21 zaostala kar za 3,45 sekunde za Curtonijevo in je bila ob prihodu v cilj krepko zadnja. Ilka Štuhec je superveleslalom izpustila, saj je med sobotnim smukom, na katerem je osvojila 11. mesto, začutila bolečine v desnem kolenu.