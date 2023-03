Granerud zmagovalec Lillehammerja, najboljši Slovenec Jelar sedmi

Norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud (257,7 točke), ki je na domači skakalnici v Lillehammerju dobil že kvalifikacije, je zmagal tudi na prvi od dveh tekem na tem olimpijskem prizorišču. Drugi je bil vodilni po prvi seriji, Avstrijec Stefan Kraft (255,4). Žiga Jelar (232,1), ki je bil po polovici tretji, je zasedel sedmo mesto.

Potem ko je močan veter odnesel poskusno serijo, so se razmere popoldne izboljšale in organizatorji so z zamudo začeli nastope. Tekmovanje je potekalo izjemno hitro, vendar so se razmere spremenile ravno pred nastopom Slovenca Anžeta Laniška, tako da je moral z zaletišča.

Ko se je vrnil in je dobil zeleno luč, mu skok ni uspel. Poleg njega je bil osmoljenec današnjega dne tudi Poljak Dawid Kubacki, ki je v prvi seriji nastopil tik za njim.

Najboljši Slovenec danes je bil Jelar, med najboljšo deseterico pa je poleg njega končal tudi Timi Zajc (227,9), ki je zasedel deseto mesto.

V sredo zvečer (19.15) so v Lillehammerju na sporedu kvalifikacije za drugo tekmo na tej skakalnici, v četrtek (16.30) pa tekma.