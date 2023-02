Granerud že diha za ovratnik Prevcu

Po mini krizi, kot jo je sam poimenoval, se je Anže Lanišek v šampionskem slogu vrnil na zmagovalni oder za najboljše smučarske skakalce na svetu. Z dvema odličnima nastopoma je na sobotnem spektaklu v razprodanem Willingenu pred 23.500 gledalci osvojil imenitno drugo mesto, potem ko je za vsega 2,7 točke zaostal le za norveškim nosilcem rumene majice Halvorjem Egnerjem Granerudom.

»Vsi si zmeraj prizadevamo dati vse od sebe, moja najboljša skoka pa sta tokrat zadostovala za drugo mesto, kajti Halvorju je uspelo skočiti še bolje. A nihče ni nepremagljiv, vsi smo ljudje,« je poudaril 26-letni Domžalčan, potem ko se je po šestih tekmah, na katerih se mu ni izšlo povsem po željah, znova udeležil slovesne razglasitve. To so bile že njegove 10. stopničke v sezoni (skupno 23. v svetovnem pokalu), s 1083 točkami pa je že za 147 točk presegel svoj osebni rekord iz prejšnje zime – 12 preizkušenj pred koncem!

Granerud je priznal, da se je moral predvčerajšnjim za zmago zelo potruditi. »To je bila ena od mojih najboljših tekem v karieri. Prikazal sem dva vrhunska skoka, kljub temu pa sem imel zelo majhno prednost. Če sem iskren, sem presenečen, kako zelo se mi je približal Anže, ki bi si prav tako zaslužil zmago,« je poudaril 26-letni šampion iz Osla in v smehu pristavil, da mu očitno starša Marit in Svein prinašata srečo. V tej sezoni sta si od blizu ogledala pet sinovih tekem in prav vse je odločil v svojo korist – tudi včerajšnjo, na kateri je kar za 20,7 točke preskočil drugouvrščenega Japonca Rjojuja Kobajašija. Tako je Granerud požel še četrto zmago zapored, deveto v sezoni in skupno 22. v svetovnem pokalu, s katero na 14. mestu večne lestvice že diha za ovratnik najboljšemu Slovencu Petru Prevcu (23).

Od naših sta se za slovo od Willingena najbolje odrezala Žiga Jelar in Domen Prevc, ki sta pristala na 5. oziroma 6. mestu. »To je bil super dan. Ves konec tedna (v soboto je bil 11.) so mi uspevali zelo lepi skoki. Zdaj pa naprej v Ameriko – v New York in potem v Lake Placid,« je Jelar svoj pogled že usmeril k naslednjim preizkušnjam konec tedna onstran Atlantika. Elitno deseterico je zaokrožil Timi Zajc (dan prej 12.), Lanišek pa se v mokri smučini ni znašel tako dobro, tako da se je moral v drugo sprijazniti z 18. mestom – tik pred Lovrom Kosom in Petrom Prevcem.

Žak Mogel je po sobotnem 30. mestu včeraj obstal že v kvalifikacijah, namesto njega pa bo v ZDA odpotoval Matija Vidic, ki bo konec tedna prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu.

Rekord Eme, vrnitev Nike

V Willingenu so tekmovale tudi skakalke, med katerimi slovensko čast reševala Ema Klinec, ki je izvrstnemu 2. mestu (za Nemko Katharino Althaus), do katerega je v soboto poletela z novim osebnim rekordom (146,5 m), dodala še 6. mesto. Od naših se je obakrat do točk dokopala le še Katra Komar (29. in 26.), ki je včeraj grdo padla med smučanjem v izteku, enkrat pa Maja Vtič (21.), ki so jo v drugo diskvalificirali zaradi neustreznega dresa.

Nejka Repinc Zupančič je na obeh preizkušnjah z 31. mestom za las zgrešila finale, Nika Križnar pa je zaradi slabe forme po petkovem spodrsljaju na tekmi mešanih ekip odpotovala domov. Naslednji preizkušnji bosta v petek in soboto v Hinnzenbachu.