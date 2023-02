Granerud ni želel poleteti tako daleč kakor Timi (VIDEO)

Norveški smučarski skakalci Anna Odine Strøm (135 m), Marius Lindvik (143,5 m), Silje Opseth (130 m) in Halvor Egner Granerud (145,5 m) so zanesljivo v svojo korist odločili uvodno tekmovalno dejanje v Willingenu – preizkušnjo mešanih ekip z le eno serijo. V izjemno spremenljivih in na trenutke že nevarnih razmerah so zbrali 450,6 točke, 35,5 več od drugouvrščenih Avstrijcev, tretji pa so bili Nemci (409,8).

Slovenci (v postavi Nika Križnar, Žiga Jelar, Ema Klinec in Timi Zajc) so za četrtouvrščenimi Japonci pristali na petem mestu (med vsega osmimi ekipami), od vidnejše uvrstitve pa so se poslovili že po uvodnem ponesrečenem nastopu lanske rekorderke skakalnice Križnarjeve (151 m), ki jo je na doskočišče posrkalo že pri 82 metrih. Zaostanka za najboljšimi nista mogla nadomestiti niti odlično razpoložena Žiga Jelar, ki ga je odneslo do 141 metrov (v edini celi seriji za trening je poletel kar 154,5 metra daleč, toliko kot nato na tekmi Japonka Juki Ito, ki pa je po doskoku s hrbtom in rokami podrsala po snegu), niti Ema Klinec (139,5 m). Za polet dneva pa je nato poskrbel Timi Zajc, ki je na krilih vzgornika odjadral do težko verjetnih 161,5 metra – kar 8,5 metra dlje od rekorda Mühlenkopfschanze, ki si ga od leta 2021 lasti Poljak Klemens Muranka. Zaradi velike višine se 22-letni član SSK Ljubno BTC po pristanku ni mogel obdržati na nogah. Potegnilo ga je močno nazaj, nakar ga je zasukalo in prevrnilo na tla. Med nekajsekundnim ležanjem se je prijel za levo koleno, nato za zadnjico in stegensko mišico. Gledalcem je zastal dih, po nekaj trenutkih pa jim je močno odleglo, ko so videli, da se je Zajc pobral in sam odkorakal iz arene.

Nova kolajna za Niko Prevc Nika Prevc pridno zbira žlahtne kovine na mladinskih svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju. V Whistlerju je še ne 18-letna smučarska skakalka iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je v Kanado odpotovala kot branilka zlate lovorike iz Zakopanov 2022, svojo zbirko dopolnila s srebrno kolajno, potem ko je za 14,9 točke zaostala le za domačo vzhajajočo zvezdnico Alexandrio Loutitt. Izjemno nadarjenost je s 6. mestom potrdila tudi komaj 15-letna Ajda Košnjek, Nika Vetrih je bila 15., lanska mladinska svetovna podprvakinja Taja Bodlaj pa se je morala sprijazniti z 19. mestom. Med mladinci se je z zlato lovoriko ovenčal 18-letni Finec Vilho Palosaari, drugi pa je bil Jonas Schuster, sin trenerskega strokovnjaka Wernerja Schustra. Najboljši Slovenec je bil 18-letni Komendčan Taj Ekart, klubski kolega Anžeta Laniška pri SSK Mengeš. Rok Masle je bil 13., Ožbe Zupan 21., Maksima Bartolja pa so diskvalificirali zaradi neustreznega dresa.

»Čeprav se je tekma zelo vlekla (skupaj je serija trajala skoraj uro in pol), sem užival med gledanjem reprezentančnih kolegov. Ko sem nato videl Timijev polet, pa sem se ustrašil tudi zase. Nobene želje nisem imel, da bi tudi sam poletel tako daleč,« je razmišljal Granerud. V Willingenu bosta danes in jutri še posamični tekmi v obeh konkurencah.