Govekar še ni dočakal velikega dneva

»Zaključek ustreza kolesarjem, ki so eksplozivni v sprintu. Kot ekipa se bomo spet podali v boj za zmago,« je pred startom 4. etape dejal Primož Roglič (Jumbo Visma), ki pa se je moral v spet kaotičnih razmerah zadovoljiti s tem, da je v cilj prikolesaril brez večjih zapletov. Te sreče ni imel Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je upal, da bo to njegov prvi veliki dan na tritedenskih dirkah.

Za Rogliča in njegove tekmece za vrh v skupni razvrstitvi je bil to načeloma miren dan. Ob vrnitvi iz Andore v Katalonijo so za nadzor nad ubežniki skrbeli v ekipah najboljših sprinterjev, saj je bila to njihova prva priložnost na dirki. Za 23-letnega Govekarja, ki se je lani že izkazal z etapno zmago na dirki po Burgosu, bi to moral biti ognjeni krst v sprintih na tritedenskih dirkah.

Moštveni kolegi iz Bahraina Victoriousa so ga blizu čela glavnine vodili proti cilju in v Tarragoni bi moral nadobudni kolesar iz Godoviča pokazati, koliko dinamita ima v nogah. A je dobre 4 km pred ciljem počilo in obet morebitnega slavja se je sprevrgel v nočno moro za bahrajnsko zasedbo z močnim slovenskim pridihom.

Kolumbijski adut odpadel

Iz kupa teles in koles na tleh sta se dvignila dva njena člana, tudi Govekar, tretji je še ležal na tleh. To je bil Santiago Buitrago, njen adut v skupnem seštevku, ki je dobro prestal uvodne preizkuse in na 8. mestu zaostajal za 35 sekund za nosilcem rdeče majice Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step). Kolumbijec se je naposled pobral in s pomočjo slovenskega vrstnika prikolesaril v cilj, a njegovih upov na visoko končno uvrstitev je bržkone konec.

Ti so še kako živi pri Rogliču, čeprav z omenjenim padcem ni bilo konec zapletov. V tehničnih zadnjih kilometrih so ostri ovinki zahtevali nove žrtve in glavnina se je trgala. Roglič je v cilj prikolesaril štiri sekunde za njenim ospredjem, a so mu sodniki pripisali čas zmagovalca Kadna Grovesa (Alpecin Deceuninck).

Zdaj 8. zasavski as ostaja 37 sekund za Evenepoelom, pridobil pa je dve mesti na račun padca Buitraga in svojega moštvenega kolega Wilca Keldermana. V 6. etapi s ciljnim vzponom na Pico del Buitre bo šlo za Roglo in tekmece spet zares, jutrišnja preizkušnja pa bo sila podobna 4. etapi. Bo Govekar dočakal prvo priložnost?