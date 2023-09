Gora sladoleda za koprsko kraljico

Slovenska športna kraljica Janja Garnbret je v sezono vstopila s solzami žalosti, saj so jo zaradi poškodbe obdajali dvomi in negativne misli. Končala jo je v solzah sreče, saj je na navdušenje več tisoč navijačev prišla do prve domače zmage v Kopru. Lani je bila razočarana z drugim mestom, v soboto pa edina, ki je priplezala do vrha stene in prepričljivo dobila tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju, kar je bila že njena 41. zmaga.

»V Kopru sem zares uživala, ne vem, kdaj sem bila tako sproščena,« se je smejalo Garnbretovi, ki je imela glede na okoliščine popolno sezono. Na svetovnem prvenstvu v Bernu je avgusta osvojila dve zlati in srebrno kolajno ter si takoj zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo branila naslov iz Tokia.

Lani je bilo razočaranje ob drugem mestu, zdaj imam končno zmago. Dobila sem svoje maščevanje.

Izjemno hvaležna

»Lani je bilo razočaranje ob drugem mestu, zdaj imam končno zmago. Dobila sem svoje maščevanje. To je bila tudi moja zadnja tekma letos in seveda je lepo sezono končati na vrhuncu, še boljše pa je, ko zmagaš doma. Izjemno hvaležna sem navijačem,« je še dodala Korošica, ki si bo zdaj vzela nekaj premora, pojedla goro sladoleda, kot se je pošalila, se odpravila tudi v naravne stene, z novembrom pa se bo že začela pripravljati na nov naskok na Olimp.

Slovenski uspeh v težavnosti je dopolnila Vita Lukan s tretjim mestom, do katerega je priplezala brez izgubljene vrečke z magnezijem. »Ni bilo hudega, saj se mi roke ne potijo preveč,« je pojasnila 22-letna Lukanova, ki je pred kratkim v Briançonu prišla do prve zmage v karieri.

Razočarana sta bila Luka Potočar in Mia Krampl, ki sta naredila napaki in bila zadnja med finalisti. »Besna sem nase,« čustev ni skrivala objokana Kramplova, četrta s SP. Pri dekletih je bila v Kopru druga Japonka Ai Mori, pri fantih pa se je zmage veselil njen komaj 16-letni rojak Soraku Anraku. To je bila že 27. izvedba svetovnega pokala v Sloveniji in druga v Kopru, prejšnjih 25 je gostil Kranj.