Gogi in Zoki za nov uspeh

Kot da bi se košarkarji Miamija naveličali nizanja običajnih zmag, zdaj iščejo dodatne meje svojih sposobnosti. V prvi tekmi finala vzhodne konference z Bostonom so ob začetku zadnje četrtine zaostali za 14 točk, vendar položili tekmece na pleča. Ob drugem soočenju so si nakopali 17 točk primanjkljaja (41:58) že v drugem delu, a se z izidom 106:101 še za korak približali velikemu finalu prvenstva pod vodstvom vnovič odličnega Gorana Dragića, še preden so LA Lakers in Denver sploh začeli odločilni zahodni dvoboj.



Kdo je najzaslužnejši za vodstvo Miamija z 2:0 v zmagah? Junakov v njegovih vrstah ni manjkalo, ne nazadnje je šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Najučinkovitejši pa je bil tako kot na prvi tekmi z Bostonom in že štirikrat v letošnji končnici – Slovenec. Dragić se je izkazal s 25 točkami (met za dve 7:12, za tri 3:7, prosti meti 2:2), 3 skoki in 5 asistencami v 34 minutah igre, za nameček pa se je imenitno dopolnjeval s soigralci. Center Bam Adebayo (na koncu 21 točk) je prispeval 15 točk v tretji četrtini, ki jo je floridska vročica dobila s 37:17 in prevzela vodstvo, v zadnjih minutah pa se je s tremi ukradenimi žogami izkazal Jimmy Butler, ki sicer ni bil ravno pri metu (iz igre 4:11 in 14 točk). Precej natančnejši je bil Duncan Robinson z 18 točkami in iztržkom za tri točke 6:12, pri Bostonu pa so izstopali Kemba Walker (23), Jayson Tatum in Jaylen Brown (oba po 21). Kot v slovenski reprezentanci »Tudi ko smo si nakopali visok zaostanek, nas ni zagrabila panika. Nismo razmišljali o naših težavah v napadu, ampak zgolj o obrambi, saj je bila obupna v prvem polčasu. Počasi smo le prebrodili krizo, tudi s pomočjo conske obrambe 2:3, ki je postala naše močno orožje. Pri njej potrebujemo več usklajenega gibanja in nenehnega sporazumevanja, vendar smo uspešno omejili prostor za akcije košarkarjev Bostona. Nenadoma niso več izvajali uigranih kombinacij, ampak so začeli igrati bolj pasivno in si tako tudi podajali žogo,« je po deseti zmagi Miamija v dosedanjih enajstih tekmah v končnici poudaril Dragić. Ko so ga še enkrat spomnili, da so minila natanko tri leta od zmagoslavja slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu, se je nasmejal.

»To so bili zares lepi trenutki, ki jih letos na svoj način podoživljam. Tudi pri Miamiju nihče nima prevelikega ega, vsi želimo igrati kot moštvo. Zaupamo si, saj vemo, da imamo dobro moštvo, hkrati pa smo še vedno lačni uspeha. Pomembno je, da smo nasmejani, da se pogovorimo ob morebitnih težavah in da ne iščemo bližnjic do uspeha,« je ocenil izkušeni Ljubljančan, ki je z Butlerjem sodeloval s košem ali asistenco pri vseh zadnjih 16 točkah Miamija. »Goran je zmagovalec in moj brat. Vesel sem, da igra v mojem moštvu. Sva Gogi in Zoki, tako naju lahko zdaj kličete,« se je pošalil Butler, ki je očitno ukradel vzdevek Goranovemu mlajšemu krvnemu bratu.