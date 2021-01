Sofia Goggia na raketni pogon, Štuhčeva šesta

Ilka Štuhec. FOTO: Leon Vidic, Delo

Italijankaje bila razred zase na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v St. Antonu. Deveto zmago v svetovnem pokalu, šesto smukaško, si je priborila s prednostjo 96 stotink sekunde pred Avstrijkoje tretji smuk po vrsti končala v najhitrejši deseterici,pa je bila 32. (+ 2,89). Ilka je bila znova zelo hitra v zgornjem delu, ob prihodu v cilj pa se je z zaostankom 1,16 sekunde na petem mestu izenačila s Švicarko. Obe je s prednostjo zgolj ene stotinke potisnila na šesto mesto Italijanka, ki je startala kot 23. Za Goggievo in Tipplerjevo sta se uvrstili še Američanka(+ 1,04) in Čehinja(+ 1,10).Pred svetovnim prvenstvom alpske smučarke v hitrih disciplinah čakata še dve postaji, Crans Montana in Garmisch-Partenkirchen. »Tekmovati na progi, kjer nismo vsako leto, je svojevrsten izziv. Vmes nekoliko pozabiš, kaj se dogaja na terenu in kje moraš biti pozornejši in natančen. Na srečo so tu treningi,« je še pred preizkušnjami v St. Antonu napovedala Ilka, dvakratna svetovna prvakinja v kraljevski disciplini. Goggieva je sicer postala prva Italijanka z zmago na smukih v St. Antonu.V nedeljo bo St. Anton prizorišče drugega ženskega superveleslaloma sezone. Uvodnega je dobila Ledecka. Tudi superveleslalomska forma Štuhčeve je v vzponu. V Val d'Iseru je bila 15. in prvič po svetovnem prvenstvu v Åreju leta 2019 del najhitrejše petnajsterice. V skupnem seštevku vodi, ki je današnji smuk končala na 12. mestu.