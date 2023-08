Gobert prvi, Dončić tik za njim

Letošnje svetovno prvenstvo v košarki bo za nekaj dni vrnilo merila za uspešnost v normalne tirnice. Tudi najbolj okoreli zaljubljenci v individualno statistiko igralcev se bodo sprijaznili, da na koncu tekmovanja štejejo moštveni dosežki. Na lanskem eurobasketu so bili najučinkovitejši strelci Grk Giannis Antetokoumpo (povp. 29,3 točke), Finec Lauri Markkanen (27,9), Bolgar Aleksandar Vezenkov (26,8) in Luka Dončić (26), a se niti eden ni prebil do polfinala. Kaj vse bi šele dali, da bi se lahko domov vrnili s kolajno.

Dončić pričakuje svoj krstni nastop na mundialu kot prvi zvezdnik prvenstva. Njegov primat lahko pripišemo nesporni genialnosti na parketu, igrivosti – je eden redkih v sodobni košarki, ki redno skrbi za globoke vzdihe na tribunah z nepričakovanimi potezami in ne z brutalno močjo – in deški podobi, simpatični starim in mladim obeh spolov. Seštevek vsega je magnet za gledalce in oglaševalce tudi v Aziji, še posebej zaradi odsotnosti številnih razvpitih zvezdnikov.

Iz stoterice z najvišjimi pogodbami za prihodnjo sezono lige NBA jih bo zaradi različnih razlogov na SP igralo zgolj 17. Najvišje med nastopajočimi najdemo Francoza Rudyja Goberta na 13. mestu skupne razpredelnice z 41 milijoni dolarjev letne plače pri Minnesoti, sledi mu Dončič kot 16. s 40,06 milijona pri Dallasu. Karl-Anthony Town (Minnesota) iz Dominikanske republike je 24. s 36 milijoni, 32. Brandon Ingram iz ZDA s 33,8 milijona pri New Orleansu, dve mesti nižje je Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander s 33,4 milijona dolarjev pri Oklahomi ...

Težav nimajo le Slovenci

Med reprezentanti ZDA sta poleg Ingrama najvišje Jaren Jackson (Memphis, 27,1) kot 51. v ligi NBA in 53. Jalen Brunson (New York, 26,4). Številni strokovnjaki vendarle menijo, da bo dokazovanja željna zasedba še bolj neugodna, kot bi bila selekcija velezvezdnikov v zrelih letih s Stephenom Curryjem, prvim v zgodovini, ki bo zgolj z igranjem košarke zaslužil več kot 50 milijonov dolarjev v enem letu (51,9), Kevinom Durantom in LeBronom Jamesom, ki zasedajo prva tri mesta med zaslužkarji pod obroči.

Zato pa bodo Srbi zelo pogrešali Nikolo Jokića, ki bo po klubskih prejemkih izenačen z Jamesom s 46,7 milijona letne plače. Grkom bo zelo manjkal G. Antetokoumpo (45,6), Kanadčanom udarni branilec Denverjeve šampionske zasedbe Jamal Murray in Andrew Wiggins iz vrst lanskega prvaka Golden Stata. Avstralci so upali, da bodo videli Bena Simmonsa, Latvijci Kristapsa Porzingisa, Litovci Domantasa Sabonisa, Japonci Ruija Hačimuro, Francozi št. 1 letošnjega nabora NBA Victorja Wembanyamo, Španci najboljšega igralca SP 2019 Rickyja Rubia ...