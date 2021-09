Ganna ubranil naslov, dvakratni zmagovalec Toura Pogačar deseti

Italijanski kolesar Filippo Ganna je v belgijskem Bruggu ubranil naslov svetovnega prvaka v kronometru. Na 43,3 kilometra dolgi ravninski progi od Knokkeja do Brugga je poskrbel, da je bil s povprečno hitrostjo več kot 54 kilometrov na uro, kronometer najhitrejši v zgodovini svetovnih prvenev.



Italijan, ki je bil najboljši že lani v domači Imoli, je razočaral številne belgijske navijače, ki so pričakovali zmago domačega kolesarja, na koncu pa so se morali zadovoljiti z drugim in tretjim mestom.



Wout Van Aert je z zaostankom šestih sekund osvojil srebro, potem ko je bil najhitrejši na obeh vmesnih časih, bron pa si je okrog vratu obesil Remco Evenepoel.



Solidni predstavi sta na progi, ki jima zaradi popolne ravnine ni ustrezala, pokazala slovenska tekmovalca Tadej Pogačar in Jan Tratnik. Dvakratni zmagovalec Toura je na svojem prvem nastopu v vožnji na čas na svetovnih prvenstvih z zaostankom minute in 53 sekund zasedel deseto mesto, Jan Tratnik pa je bil 15. (+2:04).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: