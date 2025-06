Gala ples PSG po taktih Luisa Enriqueja

V zgodovinskem sobotnem večeru je na Allianz Areni igralo le eno moštvo. Glavni sodnik Istvan Kovacs je ob izteku rednega dela brez podaljška odpiskal konec in se usmilil nebogljenih nogometašev Interja, ki so bili le gledalci v gala predstavi Paris Saint-Germaina.

Zmaga s končnih 5:0 bi lahko bila še višja, a rekordna razlika v finalih lige prvakov ni pomembna. PSG se je poslovil od obdobja superzvezdnikov, dal španskemu čarodeju Luisu Enriqueju proste roke in z mlado, dinamično in atraktivno ekipo osvojil tako željeno lovoriko najboljšega na stari celini.

Ulice Pariza so slavile celo noč. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

V sončnem Münchnu je bilo vse nared za zadnji obračun klubske nogometne sezone brez izrazitega favorita, o zmagovalcu naj bi odločile malenkosti. Zgodilo se je ravno nasprotno, po 20 minutah igre je bilo jasno, da med Parižani in Milančani v kakovosti zeva prepad, ki je bil z vsako miniaturo razigranih nogometašev PSG večji. »Ne vem, če si ta tekma zasluži naziv mojstrovina, zagotovo pa je bila zelo dobra. Od prve minute smo na igrišču stali dobro, našli smo pravo razmerje med mirnimi živci in motivacijo,« je po tekmi ocenil trener modro-rdečih iz mesta luči Enrique.

Inter brez odgovora

Parižani so pritisnili na zadnjo vrsto Interja, Francesco Acerbi je deloval nebogljeno, Federico Dimarco še bolj. Ker je že prva podaja po pravilu zletela v prazno, so neizkoriščena ostala dobra vtekanja Lautara Martineza in Marcusa Thurama v prostor, PSG pa je vse bolj stiskal obroč okrog kazenskega prostora Interja. Sledil je mat v treh potezah, Dimarco je pozabil na ofsajd zanko in pustil na robu petmetrskega prostora osamljenega Achrafa Hakimija, ki je porinil žogo v mrežo nekdanjega kluba. Odziva Interja ni bilo, po 20 minutah je s srečnim odbojem prav od osmoljenca tekme Dimarca Desire Doue povišal na 2:0 in nerrazuri so bili lahko veseli, da je do polčasa ostalo pri tem rezultatu. »Ne smemo pozabiti na vse, kar smo dosegli, že uvrstitev v finale je velika stvar, a nogomet se igra za lovorike in tokrat smo bili prekratki. Preprosto nam na igrišču ni uspevalo čisto nič,« je bil poklapan Simone Inzaghi.

Luis Enrique je odlično pripravil svoje moštvo na igro Interja. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Prvih nekaj minut drugega dela je Milančanom še vlilo upanje, da je zasuk možen, nato je Doue s tretjim golom na tekmi zabil zadnji žebelj v krsto, Hviča Kvaratshelija in 19-letni Senny Mayulu sta le še posolila rane Interja, ki je sklonjenih glav čakal na Kovacsevo odrešitev. »Dembele je bil ključen na začetku, pritiskal je na branilce Interja in vnašal nemir v njihovo igro. Zato smo si ustvarjali priložnosti in jih spremenili v zadetke,« je Enrique pohvalil osrednjega zvezdnika moštva. Čeprav se ni vpisal na listo strelcev, je bil ključna figura na zelenici, ob koncu pa je umiril podivjane mladeniče, ki so želeli jurišati do zadnjega žvižga, in tekmecem naklonil vsaj kolikor toliko dostojen poraz.

Vitinha in Marquinhos očeta na igrišču

Igralec tekme ob rekordno visoki zmagi v finalih lige prvakov je postal 19-letni Doue, predstavnik novega vala domačih zvezdnikov, ki v Parizu dobivajo vedno več priložnosti. A ni bil edini, vseh 11 (in v manjši meri pet rezervistov) na zelenici je pri PSG-ju odigralo brezhibno, junak v senci je bil metronom na sredini igrišča Vitinha. Izkušnje in mirnost na žogi je nadgradil z asistenco za tretji gol Doueja in umiril strasti, ko je soigralcem stopila kri v glavo. Vitinha in kapetan Marquinhos sta »očeta« novega, razigranega Paris Saint-Germaina, s prihodom Kvaratshelije iz Neaplja so se vsi koščki mozaika zložili na svoje mesto.

Desire Doue je na velikem odru zablestel z dvema goloma. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Pogled na statistiko je poveden. PSG je v izločilnih bojih dosegel največ golov (24, drugi 15), strelov (172, drugi 102), strelov v okvir gola (69, drugi 42) in imel najvišjo posest žoge (62 %, drugi 61,7 %). Naslov prvaka, čist kot solza.

»Zdi se mi, da sanjam … Če bi mi kdo rekel, da bomo zmagali s 5:0, bi rekel, da je to nemogoče. To je izjemen rezultat za celo Francijo, ne le za Pariz. Francoski nogomet si zasluži več spoštovanja, imamo dobro ligo in dobre klube. Prepričan sem, da bomo zaradi te zmage vsi napredovali. Ekipa je pokazala, da imamo najboljše igralce in najboljšega trenerja na svetu,« veselja ni skrival arhitekt modernega Paris Saint-Germaina, predsednik Nasser Al-Khelaifi.

Ko je Aleksander Čeferin predal pokal v roke Marquinhosu, se je veliko slavje lahko začelo – ne le v Münchnu in Parizu, slavila je vsa Francija. Sedemdeset let po prvem finalu lige prvakov v Parizu je pokal za najboljšega na stari celini znova tam, kjer je začel svojo pot.