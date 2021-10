Gajser zmagovalec dirke v Nemčiji

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v nemškem Teutschenthalu osvojil prvo mesto, potem ko je bil tretji v prvi vožnji in najboljši v drugi. Gajser pa je zdaj spet vodilni v seštevku SP.



Branilec naslova v elitnem razredu MXGP Gajser tudi v Nemčiji še ni bil povsem pripravljen po poškodbi ključnice, zaradi katere je na prejšnji preizkušnji na Sardiniji dobil le 15 točk in izgubil skupno vodstvo v SP.



Danes je Gajser v kvalifikacijah odpeljal dobro in zaostal le za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Na dirki je potem začel na petem mestu, se prebil do četrtega, potem pa prehitel Francoza Romaina Febvreja in končal na tretjem mestu. Vožnjo je dobil Španec Jorge Prado pred Herlingsom.



A najhitrejša v prvi vožnji sta v ciljnem skoku trčila, zaradi posledic padca pa nato Prado v drugi vožnji ni nastopil. Zmagal je Gajser, potem ko je v 11. krogu s spretnim manevrom prehitel Febvreja in na prvem mestu ostal do konca.



To pa je pomenilo tudi skupno zmago na dirki s 45 točkami, Herlings, ki je bil v drugi vožnji tretji, pa je bil na koncu drugi z 42. Febvre je bil tretji (40).



V SP po novem spet vodi Gajser, ki ima dve točki naskoka pred Herlingsom (415-413).



V razredu MX2 je slavil Francoz Tom Vialle pred rojakom Maximom Renauxom in Avstrijcem Renejem Hoferjem. Slovenski predstavnik Jan Pancar je bil po 23. in 18. mestu skupno 21. na dirki, dobil je tri nove točke za SP. V seštevku sezone vodi Renaux s 445 točkami, Pancar je 18. z 89 točkami.



Naslednja dirka bo že naslednji konec tedna v francoskem Lacapelle Marivalu.

