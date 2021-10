Gajser vrnil udarec, spet je prvi

Spet je zadonela Zdravljica. Svetovni prvak v motokrosu ​Tim Gajser se je po poškodbi vrnil na najboljši način in znova prevzel rdečo številko vodilnega v elitnem razredu MXGP. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa suvereno najboljši in tako dobil VN Nemčije, kar je njegova četrta zmaga v sezoni. Drugi je bil Jeffrey Herlings, tretji pa Romain Febvre. To je tudi vrstni red v skupnem seštevku po 11 dirki od 18. Branilec naslova ima zdaj dve točki prednosti pred Nizozemcem in osem pred Francozom.



Prvo vožnjo je sicer dobil Španec Jorge Prado, Gajser je osvojil tretje mesto, potem ko je prehitel Antonia Cairolija in Febvra, ni mu pa uspelo mimo Herlingsa in Prada, ki pa zaradi poškodbe ni začel druge vožnje v Teutschenthalu. V prvi vožnji sta namreč po skoku skozi cilj v zraku trčila s Herlingsom in grdo padla na tla, krajšo je potegnil Španec, ki je moral v bolnišnico, vendar na njegovo srečo ni nič zlomljenega. »Presrečen sem, pred tremi tedni sem si na treningu zlomil ključnico in moral na operacijo. Na Sardiniji je bil zame boj za preživetje in uspelo mi je osvojiti nekaj pomembnih točk. Še vedno nisem stoodstoten, zato mi ta zmaga pomeni še toliko več. Zdaj moram do konca zaceliti poškodbo in priti spet na 100 odstotkov. V zadnjem času sem imel ogromno podporo moštva in zdravniške službe, za kar sem zelo hvaležen. Opravili smo super posel,« je bil v cilju nasmejan 25-letnik iz Pečk v Halozah, ki je osvojil 45 točk, tri več kot Herlings in pet več kot Febvre. V SP je zdaj vrstni red takšen: 1. Gajser 415, 2. Herlings 413, 3. Febvre 407, 4. Prado 384, 5. Cairoli 353 ... Da je spet dobri stari Tiga243, je nakazal že v kvalifikacijah, v katerih je dosegel drugi čas, a s kar sekundo in pol zaostanka za Herlingsom. Start zanj ni bil najboljši, iz prvega zavoja je prišel peti. Potem je izkoristil napako Cairolija, kasneje pa ujel in prehitel Febvra. Druga vožnja se je začela odlično za Gajserja, ki je v prvem krogu z odličnim manevrom v hipu prehitel štiri tekmece in se znašel samo za Febvrom. Herlings je še čutil posledice padca, je pa prehitel rojaka Glenna Coldenhoffa in zasedel tretje mesto. Srečen dirkač, hiter dirkač Gajser se je zelo dobro počutil na motorju, zavedal se je, da bi z zmago znova prevzel rdečo številko in tudi dobil VN Nemčije. Pritiskal je na Febvra, ki pa se je dobro boril. Prvi resen napad se je zgodil deset minut pred koncem, vendar ga je izkušeni Febvre odbil ter tekmeca skoraj izrinil s proge. A Kawasakijev as je bil brez moči, ko je prvak udaril sedem minut pred koncem in švignil mimo njega ter si ustvaril varno prednost. Iz Hondinega boksa je zagledal napis na tabli, na katerem je pisalo: »Uživaj!« Gajser vedno pravi, da je najhitrejši, kadar uživa. Užival je in se zlahka pripeljal do zmage. Ob tem je konkurenci poslal močno sporočilo, da se ne namerava odreči naslovu. Z rdečo številko se podaja v Francijo, kjer bo naslednja dirka že čez šest dni. Peter Zalokar

