Gajser tretji na prvi dirki v Pietramurati, v SP pri -27

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva za VN Trentina v Pietramurati v razredu MXGP osvojil tretje mesto. Bil je četrti v prvi vožnji in tretji v drugi. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je še povečal naskok v SP. V prvi vožnji je zmaga pripadla Herlingsu, Švicar Jeremy Seewer je bil drugi, tretji pa Francoz Romain Febvre. Gajser, ki je bil šesti v dopoldanskih kvalifikacijah, je privozil do četrtega mesta.

V drugi vožnji pa se je Gajser po slabšem startu prebil mimo Febvreja na tretje mesto, a je moral priznati premoč Herlingsu, ki ga je ob koncu prehitel, nato pa prišel še mimo dveh tekmecev in slavil še v tej vožnji, v kateri je bil drugi njegov rojak Glenn Coldenhoff.

Skupno na dirki pa je zmagal Herlings, drugi je bil Coldenhoff, tretji pa Gajser. V SP je Nizozemec še nekoliko povečal vodstvo, zdaj ima 555 točk, Febvre je drugi s 531, Gajser pa tretji s 528.

Pancar brez novih točk

V razredu MX2 je slavil Francoz Tom Vialle pred Belgijcem Jagom Geertsom in Špancem Rubenom Fernandezom. Slovenski predstavnik Jan Pancar je bil skupno na dirki 28. in brez novih točk v SP, potem ko je bil 30. v prvi in 26. v drugi vožnji. Skupno je prvi Francoz Maxime Renaux s 563 točkami, drugi je Geerts s 471, Vialle pa tretji s 467. Pancar je ostal pri 99 točkah in je 19.

Naslednja dirka bo na istem prizorišču že v sredo, ko bo tam še preizkušnja za VN Pietramurate.