Gajser neustavljiv: z zmago končal letošnjo sezono

Slovenski dirkač Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu v elitnem razredu MXGP, je sezono 2020 končal z zmago. Na zadnji dirki v italijanski Pietramurati je zmagal, potem ko je bil drugi v prvi vožnji in najhitrejši v drugi. Gajser je že v sredo na drugi od treh dirk na tem prizorišču potrdil naslov prvaka in ubranil lansko lovoriko. Danes je tako lahko nastopil sproščeno, v prvi vožnji je moral priznati premoč le Francozu Romainu Febvreju.



V drugi pa se je po dveh krogih s tretjega mesta že prebil v vodstvo in nato brez težav zadržal vodstvo, to pa je pomenilo tudi zmago v seštevku dirke, peto v tej sezoni, s katero je na najlepši način zaokrožil tretji naslov prvaka v najmočnejšem razredu. Na drugem mestu je s precej velikim zaostankom končal Febvre, tako da je o zmagi na dirki odločala boljša druga vožnja Gajserja.



Gajser in Febvre sta imela po 47 točk, tretji je bil danes Francoz Gautier Paulin (38). Gajser na prvem mestu seštevka sezone ni bil ogrožen, danes pa sta o drugem v SP odločala Švicar Jeremy Seewer in Italijan Antonio Caroli, boljši je bil Švicar, ki je na koncu zbral 618 točk, Italijan - drugo vožnjo je po padcu zaradi tehničnih težav končal predčasno - pa je tretji v sezoni s 599. Novi in stari prvak Gajser je sezono končal s 720 točkami.



V razredu MX2 je sezono danes uspešno končal tudi slovenski dirkač Jan Pancar. V obeh vožnjah je končal na 14. mestu, skupno pa mu je to prineslo 13. mesto na dirki in zadnjih 14 točk v sezoni. Zmagal je Britanec Ben Watson pred svetovnim prvakom Francozom Tomom Viallejem, tretji je bil njegov rojak Maxime Renaux. Skupno je v šibkejšem razredu na vrhu seštevka sezone 2020 končal Vialle s 759 točkami, podprvak je Belgijec Jago Geerts (danes je bil po odstopu v drugi vožnji 12.) s 679, tretji pa Renaux s 581. Pancar je letošnjo sezono končal na skupno 20. mestu, zbral pa je 115 točk.