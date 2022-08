Gajser ne razmišlja preveč naprej

Tim Gajser na zadnjih treh dirkah ni bil navdušen nad svojo formo, dobil ni niti ene od šestih voženj, toda to v ničemer ni ogrozilo njegovega pohoda na peti naslov svetovnega prvaka v motokrosu, četrtega v elitnem razredu MXGP. Če se ne bo jutri na Finskem zgodilo kaj nepredvidljivega, si bo že dve dirki pred koncem svetovnega prvenstva zagotovil zlato tablico. Računic pred VN Finske je veliko, najbolj preprosta je ta: Jeremy Seewer (530 točk) ne sme osvojiti 15 točk več od Gajserja (645). Če bo Švicar na kawasakiju zmagal, pa Slovencu na hondi zadostuje 35 točk, kolikor jih je osvojil na 11 od dosedanjih 15 dirk. Le na Sardiniji (31), Španiji (28), Franciji (34) in Flandriji (28) je bil pod mejo. Tretji Jorge Prado (Španija, GasGas, 496) bo brez možnosti, če Gajser osvoji pičlo točko. Čeprav bi bil po letih 2015 (MX2), 2016, 2019 in 2020 prvak verjetno tudi, če ne bi več nastopil, 25-letnik iz Pečk ničesar ne prepušča naključju. Po VN Švedske, kjer je zasedel drugo mesto, se je vrnil v Slovenijo, se umaknil od javnosti in se v miru pripravljal na dirko v mestu Hyvinkää slabih 60 km severno od Helsinkov. Proga Hyvinkään Vauhtipuisto mu ni pisana na kožo, saj je mehka in mivkasta, podobna tisti v Lommlu, kjer je imel najslabšo dirko sezone. Za nameček se Tiga243 prizorišča verjetno ne spomni prav dobro, zadnja VN Finske je bila leta 2014, ko je zmagal Antonio Cairoli. Gajser je bil v MX2 tretji, leto prej pa 16. še na KTM kot 16-letnik.

Hop, nato skok

Hyvinkää je sicer legendarno dirkališče, saj je gostilo prvo tekmo za svetovno prvenstvo leta 1965, takrat je zmagal prav tako legendarni Torsten Hallman, zdaj že 82-letni Šved, štirikratni prvak. Gajser, ki v odsotnosti prvaka Jeffreyja Herlingsa nima prave konkurence, vseeno noče skočiti, preden reče hop. »Še vedno dirkamo, veste ... Seveda smo v dobrem položaju, toda načrt je, da ostanemo mirni in da ne razmišljamo preveč naprej. Gremo dirko za dirko in upajmo, da nas to privede do cilja,« je bila skopa izjava enega od slovenskih paradnih športnih konjev, ki ima na računu že 41 zmag, 36 v razredu 450-kubičnih jeklenih konjičkov. Če bo nadaljeval v tem slogu, bo kmalu ogrozil primat devetkratnega prvaka Cairolija in desetkratnega Stefana Evertsa. Devetega septembra bo dopolnil šele 26 let. A tudi dve leti starejši Herlings ima pet lovorik in želi postati GOAT, najboljši vseh časov. V prihodnji sezoni se obeta nov sanjski dvoboj med Nizozemcem in Slovencem. A slednji mora še pribiti piko na i, nakar bodo sledila pogajanja o novi pogodbi s Hondo.