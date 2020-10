Gajser končno dočakal Zdravljico

Svetovni prvak v motokrosističnem razredu MXGP Tim Gajser (Honda) je le dočakal Zdravljico kot zmagovalec dirke za VN Evrope v Mantovi. Dobil je prvo vožnjo, v drugi pa mu je padec preprečil popoln dan, etapno zmago mu je vzel glavni tekmec Tony Cairoli, čigar zaostanek za Slovencem v skupnem seštevku se je povečal s petih na 11 točk.



Šele na 11. dirki od predvidenih 18 je Gajser prišel do prve zmage, priložnost za naslednjo bo čez teden dni v Španiji. Start prve dirke je Haložan iz Pečk začel s sredine in se po prvem ovinku znašel na 3. mestu za kraljem startov Jorgejem Pradom in zmagovalcem prejšnje dirke Romainom Febvrom. Na njegovo srečo sta se vodilna zapletla med seboj, Španec je obtičal, vanj pa se je zaletel Francoz. Gajser je švignil mimo, pred njim pa je bil nekonkurenčni Dylan Walsh na lanskem modelu honde.



Walsh je držal presenetljivo dober ritem, a Gajser mu je bil tik za petami. Vmes je Prado prehitel Evansa in začel loviti Slovenca. Slednjemu so iz boksov sporočili, naj čim prej prehiti Avstralca. Prvak je upošteval nasvet in po desetih minutah prevzel vodstvo. Ob koncu ga je ogrožal Glenn Coldenhoff, ki je prehitel Prada, a Gajser ni dovolil presenečenja in je bil vesel, ko je prvi skočil skozi cilj. Slovencu je šlo na roko tudi, da sta Cairoli in Seewer zbrala manj točk od pričakovanj. Italijan je bil peti, Švicar šesti. Padec preprečil popoln dan »Na začetku sem imel nekaj dela z Walshem, ampak uspelo mi je priti mimo. Super vesel sem za zmago. V zadnjih petih krogih sem imel težave z bolečinami v rokah, zavedal sem se, da se mi Glenn približuje. Na srečo sem zmagal, upam, da bo tudi druga vožnja podobna,« je povedal Gajser, ki se mu je želja uresničila. Bolje je startal le Prado, a kmalu ga je Slovenec prehitel in prevzel vodstvo. Vozil je odlično, za njim je padel Prado in se preselil na začelje. Vse je kazalo na popoln dan Tima243. Ampak tako lahko le ni šlo. Lastnik rdeče tablice je izgubil zbranost in storil nepričakovano napako, padel z motorja, se sicer hitro pobral, ampak Cairioli je že šel mimo.



Gajserja je napaka streznila, voziti je začel bolj previdno in ni na silo napadal italijanskega veterana. Zavedal se je, da mu tudi drugo mesto prinaša skupno zmago na VN Evrope in prvič letos Zdravljico iz zvočnikov. Pet minut pred koncem je imel boljši ritem od Cairolija in obetal se je neposreden spopad vodilnih, kakršnih smo videli veliko v prejšnji sezoni. Enkrat se je zdelo, da bi lahko bila sprememba na vrhu, a je Cairoli vozil dovolj hitro in pametno, da Gajserju ni pustil preveč blizu. Skupno je bil izid dirke za VN Evrope takšen: 1. Gajser, 2. Cairoli, 3. Coldenhoff, 4. Evans, 5. Seewer ...



»Srečen sem, škoda za tisto napakico, ki me je stala zmago tudi na drugi vožnji. Je bila pa dobra dirka, končno sem prišel do zmage,« je povedal Gajser, ki se mu nasmiha tretji naslov najboljšega med elito.