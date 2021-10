Gajser izgubil rdečo številko

Dirka za VN Francije v elitnem motokrosističnem razredu MXGP je bila razburljiva in spektakularna, a glavne besede v njej tokrat ni imel svetovni prvak Tim Gajser (Honda), ki je spet izgubil rdečo številko vodilnega. V prvi vožnji je bil šesti, v drugi pa tretji in skupno tretji. Tretji je zdaj tudi v svetovnem prvenstvu, saj je izgubil minimalno prednost pred glavnima tekmecema Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Romainom Febvrom (Kawasaki). Po 12. dirki od 18, prihodnja bo čez teden dni za VN Španije, ima Slovenec deset točk zaostanka za Herlingsom in štiri za Febvrom, ki sta zaznamovala dirko pred množico navijačev na jugu Francije. Prvo vožnjo je na njihovo veselje dobil Francoz, drugo pa Nizozemec, ki je spet v življenjski formi, potem ko mu je padec ob trku z Jorgejem Pradom (Špa, KTM) pred tednom v Nemčiji vzel nekaj odločnosti in hitrosti. Takrat je zmagal Gajser in si nadel rdečo številko, ki pa jo je spet izgubil. Imel je bledo prvo vožnjo, v kateri je slabo startal in bil sprva šele deseti, potem pa pridobil štiri mesta. Na koncu so bili pred njim še Jeremy Seewer (Švi, Yamaha), Pauls Jonass (Lat, GasGas) in Antonio Cairoli (Ita, KTM). Italijana je Slovenec v dobrih zadnjih krogih želel prehiteti in bil blizu, a mu ni uspelo. Napeta sezona Druga vožnja se je začela nekoliko bolje za štirikratnega prvaka Gajserja, ki se je znašel na četrtem mestu za Herlingsom, Febvrom in Cairolijem. Ob progi je završalo, ko je Febvre izkoristil napako Nizozemca in znova švignil mimo favorita, kar bi ob takšnem vrstnem redu pri koncu pomenilo, da bi bila oba lastnika rdeče številke z istim številom točk. A to se ni zgodilo, v nedeljo bo v Španiji v rdečem Herlings, ki je minuto pred koncem vrnil udarec, spretno prehitel Febvra in tudi osvojil VN Francije. Oba najboljša sta osvojila novih 47 točk. Takoj zatem je dve pomembni točki (skupaj 35) pridobil Gajser, ki je tokrat le švignil mimo veterana Cairolija. Jasno je namreč, da bo šlo v zadnjih šestih dirkah na nož, saj so razlike minimalne. Že lanska sezona je bila napeta, letošnja je še bolj. Bo pa 25-letni šampion iz Pečk v nadaljevanju moral pokazati več, zlasti popraviti starte, če želi še enkrat ubraniti naslov. Vrstni red v SP je zdaj takšen: 1. Herlings 460, 2. Febvre 454, 3. Gajser 450, 4. Prado 398, 5. Cairoli 387 ... V razredu MX2 je Jan Pancar (KTM) v prvi vožnji osvojil tri točke za 18. mesto, v drugi pa odstopil zaradi okvare motorja.

