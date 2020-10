Gajser drugi in še bližje lovoriki

24 točk znaša prednost Gajserja pred Cairolijem. Do konca sezone je še šest dirk.

Prado razred zase

Sledi Belgija

Svetovni prvak v elitnem motokrosističnem razredu MXGPje na dirki za VN Španije osvojil drugo mesto in še povečal prednost pred glavnim tekmecem, ki zdaj znaša že 24 točk. Gajser je bil v prvi vožnji tretji in v drugi drugi, s čimer je osvojil pomembnih 42 točk. Glavni tekmec Cairoli je bil šesti. Suvereno je z zmagama v obeh vožnjah zmagal domači asNova proga Xanadu-Arroyomolinos (trda zemlja) v predmestju Madrida je bila uganka za vseh 22 dirkačev. A Gajser se je hitro spoprijateljil z njo. V zadnjem krogu kvalifikacij je postavil najboljši čas in je prvi izbiral startno mesto. Slovenec se je postavil skrajno levo, a starti mu še vedno delajo težave. V prvi zavoj je prišel šele šesti, znova pa je bil najhitrejši Prado. Gajser se je hitro prebil na peto mesto, dobra novica je bila, da je bil Cairoli enajsti, le mesto pred njim pa, ki je tudi nevaren v boju za naslov.Bolje kot Gajser je začel njegov moštveni kolega v Hondi, ki je vozil za vodilnim Pradom. Gajser je medtem prehitelin prišel na četrto mesto. Pred njim je bil. Po osmih minutah je bilo videti veliko bolje za Tima, ki je že bil tretji. Evans je zaradi padca odstopil, vendar Gajser ni več potreboval kritja hrbta, saj je bil Desalle že štiri sekunde za njim. Med Pradom, Febvrom in Gajserjem so bile štiri sekunde, vsi trije so imeli podoben ritem, zato se do konca vrstni red ni spremenil. Gajser pa je še pridobil nekaj pomembnih točk pred Cairolijem in Seewerjem. Italijan je izgubil šest točk.Daleč najboljši je bil v prvo domači matador, 19-letni Prado, ki se je veselil 25 točk. Žal mu je bilo le, ker se ni mogel veseliti z navijači. »Prvič sem zmagal prav doma v Španiji v MX2, občutek je izjemen. Upam, da mi bo šlo tako dobro tudi v drugo in da bom osvojil domačo veliko nagrado,« je ob polčasu povedal mladi up moštva KTM.Gajser je bil zadovoljen z izkupičkom prve vožnje, je pa obžaloval poškodbo zapestja Evansa. »Nisem najboljše startal, potem sem hitro našel ritem. Sprijaznil sem se s tretjim mestom, ki je kar dober izid glede na okoliščine. Žal mi je za Mitcha, želim mu čimprejšnje okrevanje in vrnitev na stezo,« je dejal 24-letni Haložan iz Pečk.V drugi vožnji podobna zgodba. Prado se je spet izstrelil v ospredje, Gajser pa je iz prvega ovinka prišel peti, toda takoj je izkoristil najboljšo linijo in se prebil na drugo mesto mimo Cairolija, ki je popuščal.Prado je kar letel po progi in nizal najboljše čase. Gajser se mu ni mogel približati. Mladi Španec je na večini prejšnjih dirk ob koncu popustil in izkušenejši Slovenec je čakal na njegovo napako. Toda deset minut pred koncem jo je storil sam, zapeljal s proge, a ni izgubil drugega mesta, je bila pa zmaga že predaleč. Gajser je lahko bil miren, saj je bil Febvre daleč zadaj, Cairoli pa se je osamljen vozil na šestem mestu. Končalo se je brez napetosti, popoln dan je imel Prado. »Prvič sem bil najboljši v obeh vožnjah, zmagati na domači dirki je fantastično,« je bil na uspeh ponosen Prado, lani prvak v razredu MX2, ki ostaja v igri celo za skupno zmago.Sprva vodilnije končal sezono, ker se je odločil za operacijo stopala. Do konca je še šest dirk, sledi mivkasti trojček v belgijskem Lommlu, kjer Gajser tradicionalno ne blesti, čeprav je lani tam zmagal, končalo pa se bo z novo trilogijo v Italiji, takrat v Trentinu (Pietramurata).