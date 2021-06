Gajser s 23. mesta do zmage na prvi dirke v sezoni

Slovenski motokrosist Tim Gajser je novo sezono svetovnega prvenstva začel z zmago. Na uvodni dirki sezone 2021 je v elitnem razredu MXGP v ruskem Orljonoku branilec naslova prvaka zmagal tako v prvi kot drugi vožnji.



Gajser je novo sezono, začetek so nekajkrat prestavljali, zato so najboljši na svetu prvič na startu šele junija, začel z drugim izhodiščem po dopoldanskih kvalifikacijah, premagal ga je le Nizozemec Jeffrey Herlings. Po startu prve vožnje se je Gajser že po nekaj zavojih prebil v vodstvo in ga brez težav obdržal do konca vožnje ter tako ujel prvih 25 točk nove sezone.



V drugi vožnji je sicer Gajser po padcu v prvem zavoju zdrsnil povsem v ozadje. A je nato potreboval le nekaj krogov, da je s 23. mesta prišel že tik za najboljše, se do polovice vožnje prebil na tretje mesto, potem pa nekaj krogov pred koncem prehitel še Italijana Antonia Cairolija, prevzel vodstvo ter nazadnje vožnjo spet končal kot zmagovalec, dirko pa s polnim izkupičkom 50 točk. Pancar osvojil deseto mesto Za njim sta na stopničkah prvo postajo sezone končala še Herlings in Francoz Romain Febvre. Prvo dirko sezone so opravili tudi tekmovalci v šibkejšem razredu MX2. Izkazal se je tudi drugi slovenski predstavnik v karavani, v tem razredu je Jan Pancar osvojil deseto mesto. Zmagal je Francoz Tom Vialle.



Naslednja postaja sezone bo čez 14 dni v britanskem Matterley Basinu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: