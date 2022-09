Firouzja pobral vse

V nedeljo se je v Saint Louisu končal tradicionalni pokal Sinquefield, ki je bil hkrati zadnji turnir sedme sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Turnir je zelo negativno zaznamoval odstop svetovnega prvaka Magnusa Carlsena po porazu z Američanom Hansom Niemannom v tretjem krogu, za katerega ni podal nikakršnega ustreznega pojasnila.

Namigi o prejemanju nedovoljene (računalniške) pomoči s strani mladega domačina so postali predmet neskončnih špekulacij, tako da je bilo dogajanje v tekmovalnem smislu kar nekoliko potisnjeno na stranski tir. Po odstopu svetovnega prvaka so se njegovi rezultati iz prvih treh krogov izbrisali, s čimer je bil zagotovo najbolj zadovoljen Rus Jan Nepomnjašči, ki je v njuni partiji prvega kroga doživel neprijeten poraz. V nadaljevanju je vnovični zmagovalec kandidatskega turnirja prikazal eno najbolj prepričljivih predstav in se je po zmagi nad Alirezo Firouzjo in Levonom Aronjanom pred zadnjim krogom znašel na delitvi prvega mesta. V zadnjem krogu je po hitrem remiju Firouzje z rojakom Maximom Vachier-Lagravom postalo jasno, da lahko Nepomnjašči osvoji prvo mesto, če mu uspe z belimi figurami premagati Niemanna, ki se je po izbruhu škandala znašel pod precejšnjim pritiskom, kar je seveda močno vplivalo na njegovo igro v nadaljevanju. Nepomnjašči je v končnici prišel do lepe prednost in se mu je že nasmihala zmaga, nato pa je z neučakanim in površnim nadaljevanjem tekmecu dovolil, da se je z minitaktičnim udarom rešil v remi z večnim šahom.

Bogatejši za četrt milijona

Ob delitvi na vrhu sta tako o končnem zmagovalcu Nepomnjašči in Firouzja odločala v dodatnem minidvoboju dveh partij s pospešenim tempom za razmišljanje. V njem je bil mladi Francoz boljši in je po remiju s črnimi figurami prepričljivo zmagal z belimi. Ob svojem krstnem nastopu v ameriški prestolnici šaha je slavil že na turnirju v hitrejših disciplinah, s tem pa se je vpisal tudi med velika imena zmagovalcev pokala Sinquefield v klasičnem šahu. Hkrati se je zavihtel na vrh končnega seštevka serije GCT, kar mu je prineslo dodatnih sto tisočakov ameriških dolarjev. Firouzja tako po dobrih dveh tednih mesto ob reki Misisipi zapušča bogatejši za skoraj 230.000 dolarjev, kar je za mladega zvezdnika svetovnega šaha zagotovo dober obliž na rane neizpolnjenih pričakovanj s kandidatskega turnirja v Madridu, kjer je končal šele na šestem mestu.

