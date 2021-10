Finski as ujel štiri legende

Po več kot letu dni je Mercedesov dirkač Valtteri Bottas spet dočakal zmago v formuli 1. Vrata do nje so mu sicer na široko odprle težave moštvenega sotekmovalca Lewisa Hamiltona, ki je moral zaradi menjave pogonske enote veliko nagrado Turčije namesto z najboljšega izhodišča začeti šele z enajstega startnega položaja. A to nikakor ne zmanjšuje vrednosti uspeha 32-letnega Finca. Bottas je namreč prikazal imenitno predstavo, vodil od začetka do cilja in za piko na i odpeljal še najhitrejši krog dirke na (večinoma) mokri stezi v Istanbulu.



»Ta zmaga je zame izjemno sladka. Ko se zdaj ozrem nazaj, sem v zahtevnih razmerah vozil tako rekoč brezhibno. Da, to je bila ena od mojih najboljših dirk nasploh,« je ocenil svetovni podprvak, ki je od starta do cilja nadzoroval dogajanje za seboj in drugouvrščenega nizozemskega zvezdnika Maxa Verstappna (Red Bull) v nobenem trenutku ni spustil preblizu. Na koncu je razlika med njima znašala zajetne 14,584 sekunde, tretje mesto pa si je pridirkal drugi član rdečih bikov, Mehičan Sergio Perez (+ 33,471). »Od daleč je morda videti vse preprosto, toda verjemite mi, da v dirkalniku nikoli ni preprosto. Še posebno takrat ne, ko imaš na voljo le eno linijo in je ne smeš prekoračiti niti za centimeter. Če jo namreč le za malo zgrešiš, se hitro znajdeš v velikih preglavicah,« je pojasnil Bottas, potem ko je dosegel jubilejno deseto zmago, s katero se je na 31. mestu večne lestvice v kraljevskem avtomobilističnem razredu izenačil s takšnimi legendami, kot so Anglež James Hunt, Šved Ronnie Peterson, Južnoafričan Jody Scheckter in Avstrijec Gerhard Berger. Nizozemski as spet na vrhu Verstappen, ki je priznal, da je bilo v spremenljivih razmerah zelo težko paziti na gume, je bil vesel novih stopničk in predvsem vnovičnega prevzema vodstva v skupni razvrstitvi, v kateri ima zdaj šest točk naskoka pred najhujšim tekmecem Hamiltonom, ki se je moral tokrat sprijazniti s petim mestom. »Ni se izšlo ravno po mojih željah, toda lahko bi se razpletlo tudi veliko slabše,« je imel mešane občutke angleški šampion, ki se je dvojno jezil na odgovorne pri Mercedesu. Po eni strani zato, ker so ga na edini postanek v boksih poklicali prepozno (pičlih osem krogov pred ciljem), po drugi zato, ker verjame, da bi bil sposoben odpeljati do konca (in stopničk) brez menjave gum. Naslednja dirka bo 24. t. m. v Austinu.

