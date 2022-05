Finci so se znebili pritiska favoritov

LJUBLJANA • Po zgodovinskem prvem slavju finskih hokejistov na olimpijskih igrah se veselje še ni dobro poleglo, že je pred njimi (in drugimi izbranimi vrstami) novo veliko tekmovanje. V Helsinkih in Tampereju se bo danes začelo že 85. svetovno prvenstvo elitne skupine A. Na Finskem je hokej na ledu že dolgo eden od najbolj priljubljenih športov. Dežela tisočerih jezer je ena od redkih na svetu, kjer najhitrejšo moštveno igro spremljajo celo bolj vneto kakor nogomet. No, seveda tudi sove (Huuhkajat), kot je vzdevek finske nogometne reprezentance, ali volčje krdelo (Susijengi), kakor Suomiji pravijo svoji košarkarski vrsti, sprožijo pravo evforijo, še zlasti ob nastopih na velikih tekmovanjih, a kralji živali so vendarle levi. To so na Finskem hokejisti (Leijonat), ki na svojih reprezentančnih modro-belih dresih ponosno nosijo grb z levom s krono in mečem. Glede na to, da jedro domače izbrane vrste tvorijo reprezentanti, ki so si na februarskem olimpijskem turnirju v Pekingu brez izgubljene tekme priigrali zlate kolajne, bodo tudi na domačem ledu v najožjem krogu favoritov. Mimogrede: zaradi izjemne uigranosti je rojake med glavne kandidate za osvojitev lovorike uvrstil tudi Jesperi Viikilä, ki je v minuli sezoni blestel v moštvu SIJ Acroni Jesenic.

Drevi proti Norvežanom

A levi v preteklih tednih niso prav rjoveli; zadnje štiri tekme so namreč izgubili – dvakrat so morali priznati premoč Švedom (0:2 in 3:4), po enkrat pa Čehom (1:3) in Švicarjem (2:3). »S temi porazi smo se pred začetkom prvenstva malce znebili pritiska vročih favoritov,« je omenil Jukka Jalonen, uspešni selektor finske reprezentance, ki bo 85. SP drevi (ob 19.20 po našem času) proti Norveški začela v skoraj povsem novi dvorani v Tampereju. Areno Nokia, ki za hokejske tekme sprejme 13.455 gledalcev (15.000 za koncerte), so odprli decembra lani, v njej pa dvoboje v elitni domači ligi ob moštvu Ilves (Ris) gostijo tudi hokejisti Tappare, ki so si letos priigrali naslov finskih prvakov. Zadnjo zmago nad zasedbo TPS iz Turkuja je, denimo, od blizu videlo 12.451 gledalcev. Suomiji v turnir danes ne bodo zadrsali s popolnim moštvom, saj čakajo še na razplet uvodnega kroga končnice NHL in morebitne okrepitve. Nazadnje so se nadvse razveselili prihodov Joela Armie (Montreal Canadiens) in Mikaela Granlunda (Nashville Predators), ki je leta 2011 v polfinalu SP na Slovaškem zaslovel z izjemnim golom proti Rusom, ko je za vrati dvignil plošček na palico in ga zabil pod prečko. Finci so si takrat priigrali svoj drugi naslov svetovnih prvakov (od treh), v lanskem velikem finalu v Rigi pa so po podaljšku potegnili krajšo proti Kanadčanom (2:3), ki bodo lov na novo lovoriko drevi (19.20) v Helsinkih odprli proti Nemcem. Na prvih današnjih tekmah se bodo Američani pomerili z Latvijci (15.20), Francozi, ki so tako kot Avstrijci priložnost za igranje dobili po tem, ko so zaradi napada na Ukrajino prepovedali nastop Rusom in Belorusom, pa bodo v istem času izzvali Slovake.