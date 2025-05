Finci odčitali lekcijo in dali devet golom Slovencem

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine doživela četrti poraz in ostaja brez točke na zadnjem mestu svoje predtekmovalne skupine A. Tokrat je v Stockholmu klonila proti Finski z 1:9 (0:3, 1:4, 0:2). Slovenci so na prvih treh obračunih SP izgubili proti Kanadi (0:4), Slovaški (1:3) in Latviji (2:5).

V slovenskem taboru so tudi po četrti tekmi ostali brez vsaj točke na SP; a Finci, ki so na tem SP doslej pokazali nekaj nihanj v igri, so se danes izkazali za precej premočne tekmece in so Sloveniji z učinkovito predstavo nasuli devet golov.

Slovence v petek čaka verjetno zelo podobna tekma kot danes, saj se bodo v svojem edinem večernem terminu na SP pomerili z gostitelji Švedi. Po prostem dnevu pa bosta nato še tekmi 18. in 19. maja proti Avstriji in Franciji.

Slovenija tako še naprej ostaja neuspešna proti Finski na uradnih tekmah; na SP sta se ekipi pomerili petič, najvišja zmaga Fincev pa tudi po današnji tekmi ostaja iz leta 2003 v Tampereju (12:0). Edini slovenski gol na tekmi je dosegel Bine Mašič v 24. minuti.