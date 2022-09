Finci na krilih Markkanena premagali Hrvaško, Italija šokirala Srbijo

Srbska košarkarska reprezentanca se je poslovila že v osmini finala evropskega prvenstva. S 94:86 so bili od enih favoritov za naslov boljši Italijani. Dve tekmi sta se prav tako končali z izidom 94:86, napredovali sta Poljska in Finska, medtem ko je Grčija s 94:88 premagala Češko in si kot zadnja zagotovila vstopnico za četrtfinale.

Srbi so se v osmini finala opekli proti Italiji, potem ko se po odličnem začetku nikakor niso uspeli dovolj odlepiti od tekmecev. Čeprav so Italijani povedli s 7:4, je nato sledil delni izid 16:2 za srbskih +11. To razliko so Srbi še oplemenitili v drugi četrtini, ko so vodili za 14, a se Italijani niso dali.

Do polčasa so izid znižali, zaostanek šestih točk pa ob koncu tretje četrtine pretvorili celo v vodstvo. Ko je bilo pričakovati, da bodo Srbi v zadnjem delu igre le upravičili vlogo favoritov, so Italijani z delnim izidom 16:2 povedli za 12 in nato prednost zadržali do konca dvoboja.

Srbom ni pomagalo niti 32 točk in 13 skokov dvakratnega zaporednega MVP lige NBA Nikole Jokića, Italijani so imeli namreč preveč razpoloženih košarkarjev. Marco Spissu je dosegel 22 točk, eno manj je dodal Nicolo Melli, 19 in 16 pa sta jih prispevala še Simone Fontecchio oz. Achille Polonara.

Italijani se bodo v četrtfinalu pomerili s Francijo, ki je v soboto po podaljšku ugnala Turčijo. V tej polovici žreba se bo Slovenija za mesto v polfinalu pomerila s Poljsko. Ta je bila danes s 94:86 boljša od Ukrajine, Slovenija pa je dan prej ugnala Belgijo z 88:72.

Finec se je ustavil pri 43 točkah

Španci bodo za mesto v polfinalu igrali proti Fincem, ki so na krilih Laurija Markkanena premagali Hrvaško. Petindvajsetletni Finec se je ustavil pri 43 točkah, pobral pa je še devet skokov. Zadel je 19 od 29 metov iz igre. Bojan Bogdanović je za Hrvate dosegel 23 točk.

V tem delu žreba se bodo Nemci pomerili z Grčijo. Slednji so imeli zvečer ogromno težav s Čehi, a so jih naposled le ugnali. Znova je bil najboljši na parketu Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel 27 točk ter pobral še deset skokov in vknjižil pet podaj. Za Čehe je 21 točk dosegel Jan Vesely.

Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu v torek in sredo. Slovenska reprezentanca bo igrala v sredo ob 20.30. Ta dan bo na vrsti še tekma Italija - Francija (17.15). Dan prej se bodo pomerile Španija in Finska (17.15) ter Nemčija in Grčija (20.30).