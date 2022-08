Finci bližje tretjemu golu kot Mariborčani prvemu

V Helsinkih bosta oba prihajajoča večera v znamenju nogometa. Na tamkajšnjem Olimpijskem stadionu, ki sprejme 36.251 gledalcev, bo nocoj Uefin superpokal med madridskim Realom in frankfurtskim Eintrachtom, v sosednji manjši areni Bolt (10.770 sedežev) pa bo jutri še povratni dvoboj tretjega kroga kvalifikacij za nastop v evropski ligi med domačim HJK in Mariborom. Toda v glavnem mestu Finske se zaradi najpomembnejše postranske zadeve na svetu ne vznemirjajo pretirano, če sodimo po zapisih v njihovih največjih medijih. V športnih rubrikah spletnih izdaj so, denimo, še včeraj popoldne prednjačili članki o bližnjem atletskem evropskem prvenstvu v Münchnu, o zmagi njihovega vzhajajočega teniškega zvezdnika Emila Ruusuvuorija nad švicarskim veteranom Stanislasom Wawrinko v uvodnem krogu močnega turnirja ATP v Montrealu in napovedih mladinskega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu (do 20 let), ki se je sinoči začelo v Edmontonu in na katerem si vnovič veliko obetajo tudi od svoje reprezentance ... V senci omenjenih zgodb oziroma precej pod njimi so (bile) novice o drevišnjem superpokalu in jutrišnji tekmi leta za HJK. In to čeprav finskim nogometnim šampionom proti slovenskim prvakom kaže zares odlično. V helsinškem moštvu so se namreč prejšnji četrtek v Ljudskem vrtu po golih Davida Browna iz Papue Nove Gvineje in Srba Bojana Radulovića veselili zmage z 2:0, s katero so si priigrali izvrstno izhodišče pred tokratnim povratnim obračunom na svoji zelenici.

Dvoboja še ni konec

»V prvem polčasu uvodne tekme so Mariborčani dobro držali žogo v nogah. Na ta način so nas prisilili k branjenju. V drugem delu so jim malo pošle moči, kar smo znali izkoristiti. Zdaj smo res v dobrem položaju,« je presodil Lucas Lingman, za katerega je bila – mimogrede – četrtkova tekma sploh prva letošnja za klub, potem ko se je v začetku meseca vrnil iz Helsingborga, pri katerem pa po januarskem prestopu ni dobil prave priložnosti. Po eni od najboljših evropskih predstav moštva HJK v zadnjih letih, kakor so njegovo gostovanje v Sloveniji ocenili v osrednjem finskem dnevniku Helsingin Sanomat, pa je trener modro-belih Toni Koskela hitro stopil na žogo. »V Mariboru bi lahko v prvem delu igrali malo bolj čvrsto, v drugem pa smo uprizorili res dobro predstavo. Dosegli smo dva lepa gola in bili povrhu bližje tretjemu kot tekmeci prvemu,« je pojasnil 39-letni Finec in v isti sapi opozoril, da dvoboja še ni konec. »Iz Slovenije smo se vrnili z zelo dobrim rezultatom, toda za nami je komaj prvi polčas. Če se želimo spet uvrstiti v skupinski del (evropskega tekmovanja), bomo morali tudi pred svojimi navijači odigrati podobno dobro tekmo,« je poudaril Koskela, manj zadovoljen zaradi nedeljskega neodločenega izida v Ouluju (1:1), kjer so njegovi varovanci v sodnikovem dodatku prejeli izenačujoči zadetek in tako zapravili možnost, da bi se na vrhu prvenstvene lestvice odlepili od moštva KuPS.